El Xiaomi 17 Max ocupa el primer lugar en el ranking de usuarios de AnTuTu

La famosa plataforma AnTuTu ha publicado el ranking de los smartphones Android mejor valorados por los usuarios a finales de agosto de 2026. Según ixbt.com, el liderazgo en esta lista lo ocupa el Xiaomi 17 Max , obteniendo un 97,58 % de valoraciones positivas de sus propietarios. Este indicador demuestra que el dispositivo no solo es técnicamente avanzado, sino que también satisface plenamente las necesidades reales de los compradores en el uso diario. Así lo informa Ixbt.com .

Las estadísticas presentadas por AnTuTu no se basan en pruebas de rendimiento técnico tradicionales, sino directamente en las evaluaciones personales de los propietarios de los dispositivos dentro de la aplicación. Los datos se recopilaron solo para el mercado chino al 31 de agosto de este año, y para el Xiaomi 17 Max este resultado es un hito importante: el mes anterior, el smartphone ya se encontraba entre los tres primeros.

Capacidades técnicas del modelo líder

El Xiaomi 17 Max, que ha ganado el reconocimiento de los usuarios, destaca por sus impresionantes especificaciones técnicas. El smartphone está equipado con una enorme pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas con una resolución de 2608 × 1200 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Como base del dispositivo se ha elegido la avanzada plataforma insignia Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Especialmente, la reserva de energía y las capacidades de la batería del smartphone han sorprendido a los compradores. Cuenta con una batería de silicio-carbono de 8000 mAh, que admite tecnología de carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W.

Cámara y funciones adicionales

El sistema de cámara, creado en colaboración con los expertos de Leica, también ha sido muy valorado por los usuarios. Incluye un módulo principal de 200 MP con estabilización óptica, una cámara periscópica de 50 MP con zoom óptico de 3 aumentos y un objetivo ultra gran angular de 50 MP.

La durabilidad y comodidad del dispositivo tampoco han pasado desapercibidas. El cuerpo del smartphone cuenta con protección contra agua y polvo según los estándares IP68 e IP69. Además, está equipado con un escáner de huellas dactilares ultrasónico y altavoces estéreo de alta calidad para garantizar la seguridad y el sonido.

Otros modelos competitivos en el mercado

El segundo puesto del ranking lo ocupa el Oppo K15 Pro+ con un 97,42 % de valoraciones positivas. Este dispositivo está equipado con un procesador Dimensity 9500s, sistema de refrigeración activa, pantalla AMOLED de 165 Hz y una batería de 8000 mAh.

El top 3 lo cierra el plegable Oppo Find N5 con un resultado del 96,52 %, convirtiéndose en el único smartphone plegable entre los tres primeros. Este modelo tiene un grosor de solo 8,93 mm y un peso de 229 gramos cuando está plegado. La lista también incluye el Nubia Z70S Ultra Photographer Edition con un 95 % de valoraciones positivas.