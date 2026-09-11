El reloj inteligente Honor Watch 6 Pro saldrá a la venta el 28 de septiembre

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El reloj inteligente Honor Watch 6 Pro saldrá a la venta el 28 de septiembre

Honor ha confirmado oficialmente el lanzamiento de su próximo dispositivo insignia, el reloj inteligente Honor Watch 6 Pro. Según ixbt.com, la presentación y el inicio de las ventas del nuevo dispositivo están programados para el 28 de septiembre de este año, evento en el que también se espera que la compañía presente la serie Magic9. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

La nueva generación de relojes inteligentes mantendrá el concepto de diseño distintivo del modelo anterior. Al mismo tiempo, el fabricante ofrecerá varias versiones para ampliar las opciones de los usuarios. En particular, se ha desarrollado una versión deportiva especial con detalles en amarillo brillante, una escala de minutos alrededor de la pantalla y un aspecto más dinámico.

Junto con el diseño deportivo, se ofrecerá una variante alternativa con esfera clásica y correa marrón para los compradores que prefieran un estilo tradicional. Esto permite llevar el dispositivo cómodamente tanto en el trabajo diario como durante las actividades físicas.

Funciones avanzadas de control de salud

La principal novedad del Honor Watch 6 Pro es su conjunto ampliado de funciones de control de la salud. Según los representantes de la compañía, el reloj contará por primera vez con un sistema de monitorización de la apnea del sueño.

Este sistema innovador está diseñado para alertar al usuario a tiempo en situaciones de emergencia o peligro. Se espera que sea un paso importante para mantener un control constante del estado general del usuario y prevenir riesgos potenciales.

El nuevo reloj inteligente también estará equipado con el sistema mejorado de medición de presión arterial 2.0, la posibilidad de seguimiento continuo de glucosa en sangre y la tecnología actualizada Smart Eye Sensing para un análisis más preciso de los indicadores.

Actualmente, el proceso de preventa del Honor Watch 6 Pro ya ha comenzado a través de los canales de venta oficiales. Este dispositivo, enriquecido con funciones médicas, está despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología.

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Abror Shuhratov
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