Declan Rice elogia la actuación de Kevin De Bruyne

El club londinense Arsenal derrotó por la mínima al equipo italiano Napoli en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. En un partido intenso y disputado en el estadio Diego Armando Maradona, los pupilos de Mikel Arteta se llevaron tres puntos vitales. Tras el encuentro, el centrocampista inglés Declan Rice compartió sus impresiones sobre la estrella rival. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, aunque el destino del partido se decidió con un gol al final de la segunda parte, las batallas en el centro del campo fueron el tema principal de debate. Declan Rice, pilar del mediocampo del Arsenal, se enfrentó a su antiguo rival durante todo el encuentro. Según sus palabras, el experimentado centrocampista, que se mudó al club de la Serie A este verano, sigue siendo una amenaza inmensa en el escenario europeo.

Kevin De Bruyne demostró su alto nivel

Kevin De Bruyne , quien disputó su primer partido como titular con el Napoli esta temporada, se mostró muy activo en el campo. Tras haber tenido algunas dificultades al inicio de la temporada debido a lesiones y falta de minutos, el jugador belga demostró sus verdaderas capacidades en este choque. Causó serios problemas a la defensa rival y dirigió el juego en el centro del campo.

En una entrevista concedida a Prime Video tras el partido, Declan Rice reconoció el talento de su oponente. "Incluso habiendo ganado hoy, nos causó muchos problemas," dijo el centrocampista inglés. Rice añadió que, tras tantos años de enfrentamientos, fue agradable volver a verlo en el campo, ya que es un jugador muy inteligente capaz de encontrar los espacios libres a la perfección.

Relación cálida entre Mikel Arteta y Kevin De Bruyne

El respeto mutuo entre los jugadores también se trasladó al cuerpo técnico. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, saludó afectuosamente a su antiguo pupilo tras el pitido final. Cabe recordar que Arteta trabajó estrechamente con la estrella belga durante sus años como entrenador asistente en el Manchester City.

En la rueda de prensa, Mikel Arteta elogió a su antiguo jugador, calificándolo como uno de los mejores centrocampistas del mundo. Arteta declaró en su entrevista: "Si hay un jugador que adoro en el Napoli, es Kevin De Bruyne. Tuve la suerte de trabajar con él durante casi cuatro años. Creo que es uno de los mejores centrocampistas de la historia y sigue siendo un placer verle jugar", reconoció.

Por su parte, el experimentado centrocampista belga también reconoció la fuerza del equipo rival, destacando que el Arsenal es actualmente uno de los mejores equipos del mundo. A pesar de ello, los visitantes, que se impusieron en los duelos tácticos, lograron su objetivo final. El capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, marcó el gol de la victoria, asegurando un comienzo triunfal para su equipo en la competición europea.