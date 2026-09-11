«¡Graba en secreto!»: Revelado el espionaje masivo de 216 millones de televisores LG

En lugar de facilitar la vida, las tecnologías modernas se están convirtiendo en herramientas peligrosas que invaden la privacidad. En el ámbito del periodismo IT independiente y la experiencia tecnológica, el equipo de investigadores Gamers Nexus ha publicado una investigación explosiva sin precedentes sobre el gigante electrónico LG. Pruebas técnicas complejas demostraron que los Smart TV LG conectados a la red doméstica graban cada conversación de los usuarios, incluso con la pantalla apagada, enviándolas a los servidores de la corporación. ¿Cómo lograron investigadores independientes luchar contra un monopolio corporativo para proteger a más de 216 millones de dispositivos? ¿Cómo conservan el audio incluso sin internet, qué otros dispositivos están bajo vigilancia y cómo protegerse?

Cuando los Smart TV se convierten en espías peligrosos

La aterradora verdad detrás de los Smart TV, vendidos durante años como símbolos de comodidad, ha sido revelada:

Un oído detrás de la pantalla apagada: Los expertos de Gamers Nexus determinaron mediante pruebas que el micrófono permanece activo incluso cuando la pantalla parece apagada, grabando conversaciones en audio puro;

Almacenamiento local sin internet: Si el televisor se desconecta de la red, almacena los datos de audio en su memoria interna y los transmite directamente a los servidores de LG en cuanto se restablece la conexión;

Una amenaza de 216 millones: Este sistema de espionaje por software afecta a más de 216 millones de televisores en todo el mundo, siendo estos modelos de los más populares en el mercado;

Redes Wi-Fi vecinas y gadgets en la mira: El televisor no solo escanea teléfonos, smartwatches, portátiles y tablets del hogar, sino que también recopila datos sobre las redes abiertas de los vecinos.

«¿Cómo empezó todo?»: La codicia corporativa y el negocio publicitario sin límites

La intrusión en la vida privada de los usuarios no ocurrió de la noche a la mañana:

El lado oscuro de la monetización: Más allá de la venta de televisores, los grandes fabricantes comenzaron a generar miles de millones vendiendo cada acción de los usuarios a los anunciantes;

Sistema ACR (Automatic Content Recognition): Se desarrolló un sistema para analizar cada segundo de lo que se muestra en pantalla y usar IA para insertar publicidad dirigida;

Consentimientos obtenidos sigilosamente: Estos mecanismos de espionaje fueron hábilmente ocultados tras contratos de licencia extensos que los clientes aceptan sin leer al configurar el equipo.

El coraje de ingenieros independientes frente a un gigante multimillonario

Revelar este secreto colosal exigió una dedicación total de ingenieros y desarrolladores independientes:

Una investigación independiente de 70 000 dólares: El equipo de Gamers Nexus, sin patrocinadores, invirtió más de 70 000 dólares de fondos personales para descompilar el firmware de LG y romper los cifrados durante meses;

Un espía en la red: Los investigadores demostraron que más de 38 dispositivos independientes en sus oficinas —incluyendo teléfonos Samsung Galaxy y smartwatches del personal— fueron detectados y vigilados por el televisor;

La verdad sale a la luz: A pesar de las posibles amenazas y presiones legales de las corporaciones, los investigadores presentaron la base de pruebas completa en formato de video al público.

«Cuando compras un televisor, debería ser tu propiedad, no un espía corporativo que vigila tu vida privada. Los usuarios deben recuperar el control de sus dispositivos», enfatizaron los autores de la investigación.

Consejo práctico de seguridad: ¿Cómo controlar tu televisor?

Los expertos de Gamers Nexus recomiendan las siguientes medidas urgentes para protegerse:

Desconexión de red: Si las funciones Smart TV no son esenciales, desconectar el televisor de la red Wi-Fi doméstica es la medida más fiable;

Uso de dispositivos externos: Usar el televisor solo como monitor y utilizar dispositivos multimedia (TV Box) de código abierto y controlables para internet y contenido;

Desactivación del espionaje en los ajustes: Acceder al menú del televisor y revocar todos los consentimientos de «Control por voz», «Automatic Content Recognition (ACR)» y «Recopilación de datos para publicidad».

Puedes ver el video completo de la investigación a través de este enlace: http://www.youtube.com/watch?v=6IFVTcM28KA

¿Tienes un Smart TV LG u otra marca en casa? ¿Alguna vez has pensado que estos dispositivos podrían estar escuchando tus conversaciones familiares? ¿Estás listo para desconectar tu televisor de internet para proteger tu privacidad? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta importante investigación para advertir a tus seres queridos!