El telescopio James Webb estudió el clima del objeto enana marrón más frío

Según Ixbt.com, un equipo internacional de astrónomos ha logrado por primera vez trazar un mapa meteorológico detallado de la enana marrón más fría conocida: WISE 0855. Con una temperatura de solo 265 Kelvin, este cuerpo estelar es más frío que cualquier planeta del sistema solar, lo que lo hace significativo al situarse en el límite de transición entre las estrellas y los gigantes gaseosos. Así lo informa Ixbt.com en su informe.

Utilizando el espectrógrafo NIRSpec del telescopio espacial James Webb, uno de los dispositivos más potentes del espacio, los científicos observaron este misterioso objeto durante 11 horas ininterrumpidas. Los análisis obtenidos revelaron que, a pesar del frío gélido del entorno, la atmósfera de WISE 0855 experimenta una vida compleja y turbulenta, cubierta por nubes de agua y restos intensos de monóxido de carbono.

El secreto de los cambios moleculares en la atmósfera

Durante el estudio, el James Webb descompuso la radiación en componentes individuales, mostrando claramente cómo pulsa cada molécula. El monóxido de carbono mostró la dinámica principal, con variaciones de brillo que alcanzaron el 10 % desde el pico más alto hasta el punto más bajo. La fosfina también mostró una actividad específica, demostrando que el comportamiento de ambos gases está controlado por un mecanismo único en las profundidades de la atmósfera.

Sin embargo, el metano, el amoníaco y el vapor de agua mostraron una variabilidad muy débil en sus zonas de máxima opacidad. Los científicos recurrieron a dos modelos atmosféricos llamados PICASO y coolTLUSTY para explicar los resultados. Resulta que los procesos observados solo pueden entenderse completamente si la temperatura y el espesor de las nubes del objeto cambian simultáneamente.

Vientos fuertes y futuras observaciones

Las capas externas de WISE 0855 están cubiertas por nubes de agua cuyo espesor cambia durante la rotación. Al mismo tiempo, los gases que emergen de las capas profundas provocan diferencias inesperadas en el movimiento vertical. Según los expertos, este cuerpo no posee vórtices estables como la Gran Mancha Roja de Júpiter, sino chorros intensos en latitudes ecuatoriales y medias.

Actualmente, el período de rotación exacto del objeto no está completamente establecido, y los datos sugieren una dinámica compleja relacionada con vientos multicomponentes. Este descubrimiento sirve como un puente científico importante entre el estudio del clima de gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno y la futura investigación de exoplanetas similares a la Tierra.