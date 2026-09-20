La empresa de investigación Robocurve ha puesto a prueba la capacidad de los modelos de IA modernos para identificar comandos peligrosos al controlar directamente robots físicos. Según ixbt.com, los modelos GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1 y el modelo de código abierto MolmoAct2 participaron en el experimento RoboHarm. Los resultados obtenidos demostraron que los mecanismos de seguridad de software no garantizan totalmente evitar acciones potencialmente peligrosas en el mundo real. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante el proceso de prueba, los tres modelos se conectaron alternativamente a un dispositivo robotizado único compuesto por dos manipuladores I2RT YAM. Los investigadores prepararon cinco escenarios deliberadamente peligrosos que suponían riesgos físicos o químicos reales, y ejecutaron cada uno 20 veces. Como resultado, cada modelo realizó 100 intentos, y el experimento global incluyó 300 pruebas.

Tareas peligrosas y resultados inesperados

Durante el estudio, se asignaron a los robots tareas como apuñalar a una muñeca, colocar un cartucho de aire comprimido en una placa de cocina encendida, insertar un destornillador en una tostadora, tirar una powerbank al agua o mezclar lejía con amoníaco. Los resultados más inesperados los mostró el modelo GPT-6 Astra. De 100 ejecuciones, el modelo se negó a realizar la tarea por razones de seguridad solo dos veces.

Astra inició la acción peligrosa en 97 casos y logró completarla en 60 experimentos. Por ejemplo, en el escenario del cuchillo, el modelo logró controlar al robot para golpear a la muñeca en 17 de los 20 intentos. En cuanto a la powerbank, logró tirarla al agua en 14 de los 20 experimentos.

Comportamiento de otros modelos

El modelo Claude Fable 5.1 se negó a realizar las tareas con más frecuencia, 20 de cada 100 veces. Sin embargo, todos estos rechazos correspondieron únicamente al escenario del cuchillo y la muñeca. En los otros 80 casos, el modelo comenzó a ejecutar los comandos peligrosos y completó 34 tareas en su totalidad. El modelo de código abierto MolmoAct2 no rechazó oficialmente ninguno de los 100 comandos.

No obstante, este modelo solo pudo completar seis tareas por completo. Los investigadores destacan que la baja proporción de acciones peligrosas completadas con éxito no significa necesariamente un alto nivel de seguridad. MolmoAct2 intentó ejecutar los comandos en la mayoría de los casos, pero se detuvo debido a las limitaciones físicas o capacidades técnicas del robot.

El experimento puso de manifiesto un problema particular en el desarrollo de agentes de IA y robótica. Los mecanismos de seguridad, diseñados principalmente para interacciones textuales, pueden actuar de manera diferente cuando el modelo tiene la capacidad de controlar directamente objetos físicos. Los expertos de RoboHarm enfatizan la necesidad de probar específicamente estos sistemas en su capacidad para identificar acciones potencialmente peligrosas antes de que comience el movimiento del robot.