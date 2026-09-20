Los smartphones Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max se presentarán el 23 de septiembre

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha anunciado oficialmente que celebrará su gran evento de presentación anual el 23 de septiembre de este año. Durante este evento, se mostrarán al público los nuevos buques insignia de nueva generación, considerados una de las mayores actualizaciones en la historia de la compañía: los smartphones Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max. Según ixbt.com, se espera que estos dispositivos marquen el inicio de una nueva era en la industria móvil. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Según los representantes de la compañía, las principales especificaciones técnicas de los nuevos modelos, en particular el procesador, las capacidades de la cámara y la calidad de la pantalla, serán iguales. La principal diferencia entre los dispositivos radicará únicamente en la capacidad de la batería y las dimensiones. Por primera vez en la historia de la tecnología móvil, los smartphones estarán equipados con el procesador más reciente basado en una tecnología avanzada de 2 nm y arquitectura GAA.

Rendimiento avanzado y sistema de cámara

Aunque Xiaomi aún mantiene en secreto el nombre exacto del nuevo chipset, según información de fuentes internas, se espera que la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 6 sea elegida como el corazón del dispositivo. Esto proporcionará una velocidad sin precedentes para juegos móviles y tareas de AI.

Para los entusiastas de la fotografía y creadores de video, las capacidades ópticas del dispositivo merecen una atención especial. Los smartphones estarán equipados con dos grandes sensores de 200 MP creados en colaboración con expertos de Leica. Uno será la matriz principal y el otro actuará como un teleobjetivo periscópico de alta calidad.

Pantalla y autonomía récord

El panel frontal del dispositivo también cuenta con actualizaciones importantes. Utiliza la tecnología Super Pixel de nueva generación con un sistema de emisión de luz M11. El fabricante afirma que el nuevo material verde aumenta drásticamente el brillo mientras reduce significativamente el consumo de energía. Además, el grosor del marco alrededor de la pantalla es de solo 0,99 mm.

Los indicadores de reserva de energía de los smartphones son un récord absoluto. Gracias a la batería GSR VIII de nueva generación con un 32 % de contenido de silicio, el modelo Xiaomi 18 Pro contará con una batería de 7000 mAh, mientras que la versión Xiaomi 18 Pro Max será el poseedor del récord absoluto en la historia de esta serie con una batería de 8500 mAh.

Los dispositivos funcionarán desde el primer momento con el nuevo sistema operativo Xiaomi Hyper OS4. Además, se espera que la pantalla universal adicional ubicada en el panel posterior sea más práctica e inteligente. En la presentación del 23 de septiembre, junto con estos buques insignia, se mostrará una serie de otros productos nuevos.