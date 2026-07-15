Yandex inaugura su primer espacio urbano: la unión de tecnología y cultura

El gigante tecnológico ruso Yandex presentará en noviembre su primer espacio urbano multifuncional, el proyecto "Yandex 01". Ubicado en la galería "Chkalov", en la plaza de la estación Kurskiy de Moscú, este lugar se convertirá en un centro importante que integrará el ecosistema de la empresa en formato offline. Con más de 10 000 metros cuadrados, este proyecto servirá no solo como exposición tecnológica, sino también como plataforma cultural y educativa. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Como parte del proyecto, se introducirá un sistema de recomendaciones personales basado en IA para los visitantes. Este sistema ayudará a crear horarios de eventos personalizados y a guiar a los invitados por el espacio según sus intereses. Lo más destacable es que los algoritmos pueden analizar las preferencias incluso de usuarios que nunca han utilizado los servicios de Yandex anteriormente.

Tecnologías y zonas de entretenimiento

El "Yandex 01" se distribuye en tres plantas, donde las marcas más populares de la empresa tendrán sus propias zonas. En particular, se organizarán espacios dedicados a plataformas como Yandex Muzika, Kinopoisk y Yandex Afisha. También habrá showrooms donde los visitantes podrán conocer de cerca al asistente inteligente Alisa y otras tecnologías de hogar inteligente.

El espacio incluirá una tienda de productos bajo la marca Yandex Fabrika, una zona interactiva de Yandex Go y la primera tienda de la comunidad de lectores "Smislovaya 226". Esta librería planea incluir una cafetería y una sala de conferencias, convirtiéndose en un lugar de descanso y aprendizaje para los entusiastas de la tecnología.

Arquitectura flexible y eventos

La arquitectura del proyecto se basa en el principio de la modularidad. La estructura interna del edificio puede cumplir diferentes funciones según el momento del día. Por ejemplo, las salas utilizadas para conferencias y seminarios educativos por la mañana se adaptarán para conciertos o proyecciones de películas por la noche. Se espera que la mayoría de los eventos sean gratuitos, lo que garantizará la popularidad del lugar.

Diseñado por el arquitecto Aleksey Kapitanov y el estudio Vox Architects, este proyecto demuestra el papel que deben desempeñar las empresas tecnológicas en el entorno urbano moderno. El equipo dirigido por Anastasiya Tarasova tiene como objetivo convertir este espacio no solo en una oficina o tienda, sino en un centro de comunicación viva.

Esta noticia también es interesante para los usuarios de Uzbekistán. Dado el desarrollo activo del ecosistema Yandex en el país, especialmente en los sectores de transporte y entrega, no se descarta que en el futuro aparezcan centros multifuncionales similares en grandes ciudades como Taskent. Por ahora, este proyecto representa la mayor experiencia offline de la empresa.