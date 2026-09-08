HMD Global presenta el nuevo smartphone HMD Salo 5G para el sector B2B

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HMD Global presenta el nuevo smartphone HMD Salo 5G para el sector B2B

HMD Global ha lanzado en los mercados globales el smartphone HMD Salo 5G destinado a clientes corporativos. Según ixbt.com, este dispositivo está orientado principalmente al segmento B2B y es una versión renombrada del proyecto HMD Titan 5G cancelado en 2024. Así lo informa Ixbt.com.

Capacidades técnicas y pantalla

El nuevo smartphone está equipado con una pantalla IPS LCD de 6,56 pulgadas, que admite una resolución de 1080x2400 píxeles y una tasa de refresco de 90 Hz. Estas especificaciones garantizan una visualización fluida y de alta calidad para tareas corporativas y flujos de trabajo diarios.

El hardware del dispositivo se basa en el sistema en chip Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Además, el smartphone cuenta con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, proporcionando suficiente capacidad para aplicaciones de trabajo.

Capacidades de cámara y batería

Se ha prestado especial atención a las capacidades fotográficas y de comunicación. El panel frontal alberga una cámara de alta resolución de 50 MP, ideal para videollamadas. En la parte trasera, cuenta con una cámara principal de 64 MP y una lente ultra gran angular de 13 MP.

El smartphone está equipado con una batería de 5000 mAh que garantiza una larga autonomía. La batería admite tecnología de carga por cable de 33 W, lo que permite recargar el dispositivo rápidamente.

Software y seguridad

El dispositivo funciona con el sistema operativo más reciente, Android 16. Dado que la seguridad es uno de los factores más importantes para los clientes corporativos, el fabricante promete 5 años de actualizaciones de seguridad para este modelo.

Con su nombre distintivo y su sólida base técnica, el HMD Salo 5G cumple plenamente con las demandas del mercado corporativo. Se espera que este smartphone se convierta en una solución fiable para empresas que valoran la seguridad y la estabilidad en su entorno profesional.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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