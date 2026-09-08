Tecno Camon Slim 5G presentado: 6,39 mm de grosor y batería de 6000 mAh

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Tecno Camon Slim 5G presentado: 6,39 mm de grosor y batería de 6000 mAh

Tecno ha presentado oficialmente su nuevo smartphone ultra delgado, el Camon Slim 5G. Según Ixbt.com, el dispositivo destaca no solo por su elegante diseño de apenas 6,39 milímetros de grosor, sino también por su enorme batería integrada en un cuerpo compacto y sus capacidades de protección de alto nivel. En un momento en que los smartphones delgados suelen sacrificar la autonomía o la durabilidad, este modelo logra combinar perfectamente todos los aspectos esenciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

A pesar de que el grosor del cuerpo es de solo 6,39 mm, el fabricante ha logrado incluir una potente batería de 6000 mAh. El dispositivo admite una carga rápida de 45 W, lo que permite cargar la batería de gran capacidad en poco tiempo. El hardware se basa en el procesador MediaTek Dimensity 7300e, que garantiza un rendimiento estable en tareas diarias y aplicaciones multimedia. Además, el smartphone cuenta con 8 GB de RAM y opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento interno.

Pantalla y capacidades de cámara de alta calidad

La parte frontal está ocupada por una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una resolución de 1208 × 2644 píxeles y una tasa de refresco de 144 Hz. Esta alta frecuencia garantiza una fluidez extrema en la interfaz y nitidez en los juegos. Visualmente, el módulo de cámara trasera recuerda al diseño de los modelos insignia líderes del mercado, incluidos los dispositivos avanzados de Samsung.

El módulo de cámara principal está equipado con un sensor Sony Lytia 700C de 50 megapíxeles en formato de 1/1,56 pulgadas. Se complementa con una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles para capturar paisajes. La cámara selfie frontal cuenta con un sensor de alta resolución de 32 megapíxeles, ideal para fotos de calidad en redes sociales.

Durabilidad y software

A pesar de su diseño delgado, Tecno ha prestado especial atención a la protección del dispositivo. El smartphone Camon Slim 5G cuenta con protección total contra agua y polvo según el estándar moderno IP69K y cumple con los requisitos del estándar militar estadounidense MIL-STD-810H. Esto permite usar el dispositivo con tranquilidad en condiciones extremadamente exigentes.

En cuanto al software, el dispositivo funciona con el sistema operativo HiOS 16 basado en Android 16. El fabricante promete tres actualizaciones importantes de Android y cinco años de parches de seguridad para este modelo. Además, el smartphone ha obtenido la certificación TÜV SÜD, que confirma que mantendrá su fluidez original durante 60 meses. Por ahora, el precio y la fecha de lanzamiento del Tecno Camon Slim 5G no han sido anunciados oficialmente.

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Abror Shuhratov
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