Novedad en el mundo de los gadgets: el smartphone compacto BlueFox Aura A1 está listo para producción

En un momento en que el mercado de smartphones modernos está saturado de dispositivos con pantallas grandes, BlueFox ha presentado una novedad inesperada para los amantes de la compacidad. La empresa ha anunciado oficialmente que su modelo BlueFox Aura A1, con pantalla de 4,7 pulgadas, ha pasado a la fase final antes de la producción en serie. Se espera que este gadget encuentre su lugar en el mercado gracias a sus dimensiones diminutas y capacidades técnicas modernas. Así lo informa Ixbt.com .

Según la información de Ixbt.com, las dimensiones del dispositivo son de 117 x 54,6 mm, lo que lo hace muy cómodo de manejar con una sola mano. El smartphone está equipado con una pantalla LCD fabricada por Tianma con una resolución de 1600 x 720 píxeles. Cabe destacar que la pantalla admite una tasa de refresco de 90 Hz y tiene un brillo de 600 nits, lo cual es una cifra alta para un dispositivo compacto.

Capacidades técnicas y características de diseño

El BlueFox Aura A1 no deja indiferentes a los usuarios gracias a su apariencia. El dispositivo cuenta con un marco de metal resistente y un panel trasero de vidrio AG mate. Para mayor seguridad, el escáner de huellas dactilares está ubicado en el lateral del cuerpo. Además, el smartphone cuenta con un puerto infrarrojo para controlar electrodomésticos, lo que brinda una comodidad adicional para gestionar aires acondicionados y televisores.

En cuanto a la cámara, el módulo principal consiste en un sensor OV64B40 de 64 megapíxeles. En el panel frontal, podemos ver una cámara selfie de 16 megapíxeles. La instalación de una cámara de alta resolución en un cuerpo tan pequeño es un caso poco común en el segmento de smartphones compactos. El dispositivo funciona con un procesador MediaTek G100, y el sistema de memoria se basa en los estándares LPDDR4X y UFS 2.2.

Software y energía

Uno de los aspectos más sorprendentes del smartphone es su orientación hacia el futuro. Los fabricantes planean lanzar el modelo BlueFox Aura A1 bajo el sistema operativo Android 16 . Esto asegura que el dispositivo se mantenga relevante durante mucho tiempo. También cuenta con un módulo NFC para pagos sin contacto.

La alimentación del dispositivo y otras funciones incluyen:

Batería con capacidad de 3500 mAh;

Sistema de carga rápida de 18 W;

Emisor infrarrojo y NFC;

Puerto USB Type-C moderno.

Aunque aún no se han revelado la fecha exacta de lanzamiento ni el precio del smartphone, los expertos lo consideran una alternativa digna para los usuarios que extrañan la serie iPhone mini. El BlueFox Aura A1 podría iniciar una nueva tendencia en el mundo de los smartphones gracias a su ergonomía y funcionalidad.