Hisense A10: Presentado un smartphone único con doble pantalla y Android 16

El gigante tecnológico chino Hisense ha revelado detalles sobre su nuevo y peculiar smartphone, el Hisense A10, antes de su presentación oficial. Este dispositivo está captando la atención del mundo tecnológico no solo por su pantalla de tinta electrónica (E Ink), sino también por funcionar con el sistema operativo Android 16, aún no disponible para el público general. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal característica del dispositivo reside en su sistema de visualización. El Hisense A10 cuenta con una pantalla E Ink de 6,13 pulgadas en la parte frontal, mientras que en la parte trasera del chasis se ha instalado una pantalla LCD a color adicional. Este enfoque permite a los usuarios utilizar la pantalla principal para leer textos sin fatiga visual y el panel trasero para ver imágenes y gráficos a color.

Capacidades técnicas y rendimiento

La potencia interna del smartphone se basa en el chip de ocho núcleos Qualcomm QCM6690, fabricado con un proceso de 4 nm. Según ixbt.com, este procesador está optimizado específicamente para pantallas de tinta electrónica, garantizando un desplazamiento fluido de documentos PDF y la toma de notas manuscritas sin retrasos. Además, el chip tiene la capacidad de reducir los «artefactos» o imágenes residuales típicas de los paneles E Ink.

En cuanto a la eficiencia energética, el Hisense A10 también ofrece soluciones avanzadas. Durante la lectura, el procesador reduce automáticamente su frecuencia, lo que ayuda a ahorrar batería de manera significativa. El dispositivo también admite la moderna tecnología de carga inalámbrica magnética, lo que mejora aún más la comodidad de uso.

Software y funciones adicionales

El aspecto más sorprendente es que el fabricante promete equipar el dispositivo con el sistema operativo Android 16 y ofrecer actualizaciones de software a largo plazo. Esto podría convertir al smartphone en uno de los gadgets más duraderos del mercado. El sistema también incluye funciones integradas de clonación de aplicaciones y grabación de llamadas.

El Hisense A10 está enriquecido con una serie de herramientas útiles para la vida cotidiana:

Puerto infrarrojo para controlar electrodomésticos;

Módulo NFC para pagos y transferencia de datos;

Modo especial para acelerar la actualización de la pantalla;

Sistema de carga inalámbrica magnética.

La presentación oficial del smartphone está prevista para agosto de este año. Según los expertos, el Hisense A10 será una excelente opción no solo para lectores, sino también para usuarios que buscan un dispositivo multifuncional y energéticamente eficiente.