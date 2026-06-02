Innovación revolucionaria de Noctua y Carbice: almohadillas térmicas que mejoran con el tiempo

El reconocido fabricante de sistemas de refrigeración Noctua ha anunciado una asociación a largo plazo con Carbice, una empresa estadounidense especializada en interfaces térmicas basadas en nanotubos de carbono alineados verticalmente. Bajo este acuerdo, Noctua se convertirá en el distribuidor minorista exclusivo de los productos Carbice para el mercado de PC ensamblados por el usuario. Así lo informa Ixbt.com .

El primer producto de esta colaboración será la almohadilla térmica Noctua NT-CP1AM5/4, diseñada para procesadores AMD Ryzen con sockets AM5 y AM4. Está previsto que el nuevo producto se presente al público en la feria Computex 2026, que tendrá lugar en Taipéi del 2 al 6 de junio de 2026.

A diferencia de las pastas térmicas tradicionales, esta solución utiliza matrices de nanotubos de carbono intercaladas entre dos capas de polímero. Los desarrolladores afirman que este diseño garantiza una alta conductividad térmica, se adapta perfectamente a los procesadores y reduce el riesgo de que la interfaz térmica se desplace durante la instalación.

La característica clave de la nueva tecnología es que las propiedades de la almohadilla no se degradan con el tiempo debido al secado o al agrietamiento. Por el contrario, después de numerosos ciclos de calentamiento y enfriamiento, el contacto entre las superficies mejora. Los nanotubos de carbono se adaptan gradualmente a la microestructura de la superficie, aumentando la tasa de transferencia de calor.

Noctua presenta la NT-CP1AM5/4 como una alternativa ideal para los usuarios que no desean renovar periódicamente su interfaz térmica. Se espera que las ventas comiencen en septiembre de 2026, aunque el precio de la novedad aún no ha sido revelado.