Innovación revolucionaria de Noctua y Carbice: almohadillas térmicas que mejoran con el tiempo

·39·Tecnología
Innovación revolucionaria de Noctua y Carbice: almohadillas térmicas que mejoran con el tiempo

El reconocido fabricante de sistemas de refrigeración Noctua ha anunciado una asociación a largo plazo con Carbice, una empresa estadounidense especializada en interfaces térmicas basadas en nanotubos de carbono alineados verticalmente. Bajo este acuerdo, Noctua se convertirá en el distribuidor minorista exclusivo de los productos Carbice para el mercado de PC ensamblados por el usuario. Así lo informa Ixbt.com .

El primer producto de esta colaboración será la almohadilla térmica Noctua NT-CP1AM5/4, diseñada para procesadores AMD Ryzen con sockets AM5 y AM4. Está previsto que el nuevo producto se presente al público en la feria Computex 2026, que tendrá lugar en Taipéi del 2 al 6 de junio de 2026.

A diferencia de las pastas térmicas tradicionales, esta solución utiliza matrices de nanotubos de carbono intercaladas entre dos capas de polímero. Los desarrolladores afirman que este diseño garantiza una alta conductividad térmica, se adapta perfectamente a los procesadores y reduce el riesgo de que la interfaz térmica se desplace durante la instalación.

La característica clave de la nueva tecnología es que las propiedades de la almohadilla no se degradan con el tiempo debido al secado o al agrietamiento. Por el contrario, después de numerosos ciclos de calentamiento y enfriamiento, el contacto entre las superficies mejora. Los nanotubos de carbono se adaptan gradualmente a la microestructura de la superficie, aumentando la tasa de transferencia de calor.

Noctua presenta la NT-CP1AM5/4 como una alternativa ideal para los usuarios que no desean renovar periódicamente su interfaz térmica. Se espera que las ventas comiencen en septiembre de 2026, aunque el precio de la novedad aún no ha sido revelado.

NoctuaCarbicePasta TérmicaAMD RyzenTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Honor Robot Phone: El primer smartphone del mundo con cámara gimbal integradaHoy, 10:22Lanzado el sistema láser privado más grande del mundoHoy, 10:22Tours gratuitos por San Petersburgo lanzados en Max MessengerHoy, 09:59Wildberries desarrolla su propio mensajeroHoy, 09:51El despliegue de la red 5G en Rusia podría causar grandes pérdidas a los operadores de telecomunicacionesHoy, 09:23Beeline contra estafadores: Cyberboy se une a CyberabuelaHoy, 09:20
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Cómo desactivar la nueva función Instants en Instagram