Noctua mide las cajas de PC: se detectan errores

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Noctua mide las cajas de PC: se detectan errores

El conocido fabricante de sistemas de refrigeración Noctua ha puesto el foco en un problema serio del mercado de las cajas de PC al medir físicamente cientos de modelos. Según ixbt.com, la comprobación reveló que muchos fabricantes indicaban incorrectamente en sus sitios web oficiales las dimensiones del espacio reservado para el disipador CPU. Esta situación puede causar serias dificultades a los usuarios al montar un ordenador. Ixbt.com informa de ello.

Origen del problema

Al comprar componentes informáticos, uno de los aspectos más importantes es su compatibilidad mutua. En particular, al elegir un gran disipador CPU tipo torre, su altura debe ser compatible con el ancho de la caja. De lo contrario, el panel lateral podría no cerrar o algunos componentes podrían resultar dañados.

Sin embargo, se ha vuelto habitual que algunos fabricantes de cajas cometan errores al presentar las especificaciones técnicas o modifiquen ligeramente las cifras con fines de marketing. Según se informa, Noctua decidió realizar una comprobación independiente para resolver precisamente este problema y proporcionar datos exactos a los compradores.

Resultados de la comprobación y errores detectados

Los especialistas de la empresa, conocida principalmente por fabricar refrigeradores y ventiladores de alta calidad, midieron físicamente decenas de las cajas más populares del mercado. Como resultado, Noctua habilitó una sección especial de compatibilidad en su sitio web oficial. Allí, los usuarios pueden seleccionar la marca y el modelo que necesitan, consultar el espacio real disponible para el disipador CPU y evaluar si este es compatible con los productos de la empresa.

Hasta la fecha, la empresa ha medido más de un centenar de cajas y ha detectado errores en las especificaciones técnicas de 56 de ellas. Lo más sorprendente es que, en algunos casos, la diferencia no era de 1 o 2 milímetros, sino de 5 o incluso 10 milímetros.

Diferencias positivas en las cajas Corsair

En concreto, al probar los populares modelos 5000D, 4000D y Frame 4000D de Corsair, se descubrió que su espacio real era 10 milímetros mayor que el anunciado. Por ejemplo, el Frame 4000D ofrece 180 milímetros en lugar de los 170 milímetros indicados.

Estos milímetros adicionales pueden ser decisivos para el usuario final. Por ejemplo, al utilizar un gran refrigerador como el NH-D15 G2, con una altura de 168 milímetros, junto con módulos de RAM más altos, puede ser necesario elevar ligeramente el ventilador delantero. En ese caso, cada milímetro dentro de la caja desempeña un papel importante.

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Abror Shuhratov
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