El primer PC basado en el «nuevo» procesador AMD Ryzen 7 4700LE sale a la venta

·62·Tecnología
El primer PC basado en el «nuevo» procesador AMD Ryzen 7 4700LE sale a la venta

Se observa un fenómeno inusual en el mercado de la tecnología informática: AMD está recuperando tecnologías de hace varios años para ofrecer nuevos productos a sus socios OEM. Los primeros PC completos equipados con el procesador Ryzen 7 4700LE, anunciado recientemente pero basado en una arquitectura de 2019, han aparecido en el comercio minorista. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, aunque este procesador fue presentado oficialmente el mes pasado, su base es la microarquitectura Zen 2. Estos pasos suelen ser dados por los fabricantes para liquidar existencias de chips antiguos o crear ofertas especiales para el segmento económico. El primer sistema completo equipado con este procesador ha sido presentado por la marca Qehi.

Ryzen 7 4700LE: Características técnicas y peculiaridades

Técnicamente, el Ryzen 7 4700LE es casi idéntico al modelo Ryzen 7 4700G lanzado en 2020. La diferencia principal es que en el nuevo modelo con índice LE, la iGPU (núcleo gráfico) está desactivada y la frecuencia de reloj se ha reducido ligeramente. El procesador cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, con una frecuencia máxima de 4,2 GHz. La memoria caché L3 está limitada a 8 MB.

Cabe destacar que esta cifra parece algo modesta para los estándares actuales. Por ejemplo, en el modelo Ryzen 7 3700X con la misma arquitectura Zen 2, la memoria caché de tercer nivel era de 32 MB. El TDP del Ryzen 7 4700LE está fijado en 65 W y está destinado principalmente al segmento de sistemas preensamblados (OEM).

Configuración del PC y precio

El nuevo PC de la marca Qehi, que ha aparecido en la plataforma Amazon, tiene un diseño distintivo. El dispositivo está alojado en una caja moderna estilo «acuario» y equipado con numerosos ventiladores iluminados. Las características generales del sistema son las siguientes:

  • Procesador: AMD Ryzen 7 4700LE;
  • Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;
  • Memoria RAM: 16 GB RAM;
  • Almacenamiento: 512 GB SSD.
Este conjunto tiene un precio de 800 dólares en el mercado estadounidense. Para los usuarios, este tipo de soluciones pueden resultar interesantes en el segmento de PC gaming económicos, aunque tal precio para una tecnología de 2019 parece un poco elevado.

Según los expertos, el Ryzen 7 4700LE solo se venderá como parte de PC preensamblados y no habrá posibilidad de comprarlo como componente individual en tiendas. Esto demuestra que AMD intenta aprovechar al máximo sus recursos existentes.

AMDRyzenПроцессорКомпьютерТехнология
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

China revoluciona el espacio: el primer nivel del cohete Long March 10B fue recuperado con éxitoChina revoluciona el espacio: el primer nivel del cohete Long March 10B fue recuperado con éxitoHoy, 12:24El precio del MacBook Pro más potente alcanza un nivel récord: el modelo M5 Max supera ahora los 10 000 dólaresEl precio del MacBook Pro más potente alcanza un nivel récord: el modelo M5 Max supera ahora los 10 000 dólaresHoy, 11:21Revolución en cámaras térmicas: un nuevo tipo de transistor aumenta la precisión 15 vecesRevolución en cámaras térmicas: un nuevo tipo de transistor aumenta la precisión 15 vecesHoy, 10:30India alcanza una nueva etapa en la producción de smartphones: la asociación entre Vivo y DixonIndia alcanza una nueva etapa en la producción de smartphones: la asociación entre Vivo y DixonHoy, 09:57Hito histórico en la industria espacial australiana: Lanzamiento exitoso del primer cohete de combustible líquidoHito histórico en la industria espacial australiana: Lanzamiento exitoso del primer cohete de combustible líquidoHoy, 06:55Chieftec presenta el nuevo sistema de refrigeración Iceberg Pro: una turbina única en el bloque de aguaChieftec presenta el nuevo sistema de refrigeración Iceberg Pro: una turbina única en el bloque de aguaHoy, 06:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance