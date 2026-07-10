El primer PC basado en el «nuevo» procesador AMD Ryzen 7 4700LE sale a la venta

Se observa un fenómeno inusual en el mercado de la tecnología informática: AMD está recuperando tecnologías de hace varios años para ofrecer nuevos productos a sus socios OEM. Los primeros PC completos equipados con el procesador Ryzen 7 4700LE, anunciado recientemente pero basado en una arquitectura de 2019, han aparecido en el comercio minorista. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, aunque este procesador fue presentado oficialmente el mes pasado, su base es la microarquitectura Zen 2. Estos pasos suelen ser dados por los fabricantes para liquidar existencias de chips antiguos o crear ofertas especiales para el segmento económico. El primer sistema completo equipado con este procesador ha sido presentado por la marca Qehi.

Ryzen 7 4700LE: Características técnicas y peculiaridades

Técnicamente, el Ryzen 7 4700LE es casi idéntico al modelo Ryzen 7 4700G lanzado en 2020. La diferencia principal es que en el nuevo modelo con índice LE, la iGPU (núcleo gráfico) está desactivada y la frecuencia de reloj se ha reducido ligeramente. El procesador cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, con una frecuencia máxima de 4,2 GHz. La memoria caché L3 está limitada a 8 MB.

Cabe destacar que esta cifra parece algo modesta para los estándares actuales. Por ejemplo, en el modelo Ryzen 7 3700X con la misma arquitectura Zen 2, la memoria caché de tercer nivel era de 32 MB. El TDP del Ryzen 7 4700LE está fijado en 65 W y está destinado principalmente al segmento de sistemas preensamblados (OEM).

Configuración del PC y precio

El nuevo PC de la marca Qehi, que ha aparecido en la plataforma Amazon, tiene un diseño distintivo. El dispositivo está alojado en una caja moderna estilo «acuario» y equipado con numerosos ventiladores iluminados. Las características generales del sistema son las siguientes:

Procesador: AMD Ryzen 7 4700LE;

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;

Memoria RAM: 16 GB RAM;

Almacenamiento: 512 GB SSD.

Este conjunto tiene un precio de 800 dólares en el mercado estadounidense. Para los usuarios, este tipo de soluciones pueden resultar interesantes en el segmento de PC gaming económicos, aunque tal precio para una tecnología de 2019 parece un poco elevado.

Según los expertos, el Ryzen 7 4700LE solo se venderá como parte de PC preensamblados y no habrá posibilidad de comprarlo como componente individual en tiendas. Esto demuestra que AMD intenta aprovechar al máximo sus recursos existentes.