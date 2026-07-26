Bloqueo histórico de Internet en la capital de India: Crisis política y apagón digital

La capital de la India, Delhi, experimentó la interrupción de Internet móvil más larga de su historia. Introducidas debido a las tensiones entre el gobierno y los manifestantes que exigían la dimisión del ministro de Educación del país, Dharmendra Pradhan, estas restricciones provocaron debates no solo políticos, sino también tecnológicos y jurídicos. Según ixbt.com, este bloqueo paralizó por completo las comunicaciones en las zonas centrales de la ciudad durante varios días. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las medidas de restricción iniciales se introdujeron tras las protestas masivas que comenzaron el 20 de julio alrededor de la plaza Jantar Mantar. Por motivos de seguridad, el gobierno prorrogó la orden de cortar Internet móvil siete veces seguidas. Esta situación no tenía precedentes para una megalópolis como Delhi, asestando un duro golpe a la economía digital y al sistema de comunicación diario.

Alcance e impacto del bloqueo

El corte de Internet cubrió un área de aproximadamente 1,5 kilómetros de radio, pero esta zona incluía los puntos estratégicos más importantes de la ciudad. Los usuarios de operadores importantes como Airtel, Reliance Jio y Vodafone Idea se quedaron sin comunicación en zonas como Janpath, Connaught Place y el National Media Centre. Asimismo, hoteles de prestigio como Le Méridien y Shangri-La tampoco escaparon al bloqueo digital.

La principal demanda de los manifestantes era la salida del ministro en el contexto de los problemas en el sistema educativo. Curiosamente, las restricciones se cancelaron justo antes de que expirara su plazo oficial, tan pronto como se anunció la dimisión del ministro. Esto reforzó las sospechas de que el corte de Internet se utilizó directamente como herramienta de presión política.

Objeciones legales y consecuencias

La organización de derechos humanos SFLC.in de la India recurrió al Tribunal Superior de Delhi en relación con este incidente. Los abogados cuestionaron la legalidad del bloqueo de Internet de varios días, destacando que esto viola el derecho de los ciudadanos a la información. La aplicación de tales medidas también es evaluada por la comunidad internacional como una amenaza a la libertad digital.

Desde una perspectiva tecnológica, este evento demostró una vez más cuán importante se ha convertido Internet móvil en una necesidad vital en el mundo moderno. Se demostró que incluso las interrupciones a corto plazo y de carácter local pueden tener un impacto negativo significativo en las actividades de las empresas, los medios de comunicación y los servicios públicos.

Actualmente, la comunicación móvil y de Internet se han restablecido por completo en el centro de Delhi. Sin embargo, según los expertos, este evento demostró la necesidad de revisar los procedimientos de corte de Internet en la legislación de la India. Se espera que se creen garantías legales para evitar tales medidas radicales en el futuro.