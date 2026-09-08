Xiaomi presenta una nueva bañera para pies

Xiaomi, reconocida por su compacidad y funcionalidad, ha presentado un nuevo dispositivo Mijia diseñado para el cuidado de los pies. Esta innovadora bañera integra funciones de calentamiento de agua, masaje profundo y esterilización moderna, permitiendo un descanso de calidad para los pies cansados tras una larga jornada. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, una de las características clave del dispositivo es su sistema patentado de desinfección. Un elemento ultravioleta especial se encuentra dentro del conducto de agua, purificando eficazmente el líquido durante la circulación. El fabricante destaca que este nivel de esterilización alcanza el 99,9 % y que no existe riesgo de fuga de radiación ultravioleta.

Sistema de masaje y calentamiento cómodo

El nuevo dispositivo está equipado con dos discos giratorios recubiertos de silicona que imitan perfectamente los movimientos de las manos al cuidar la planta de los pies. Los usuarios pueden elegir entre tres modos que actúan sobre los dedos, el talón y el arco del pie. Los elementos de masaje están fabricados sin costuras ni grietas, por lo que son muy fáciles de limpiar con un simple enjuague con agua.

La altura de la bañera es de 358 mm y su profundidad interna es de 250 mm. Esta medida permite sumergir los pies casi hasta la pantorrilla. El proceso de calentamiento rápido se realiza mediante un sistema DPS de 950 W, y la temperatura se puede ajustar con precisión de 35 a 48 °C en pasos de 1 °C.

Seguridad y comodidades adicionales

Los ingenieros de Xiaomi han prestado especial atención a la seguridad del dispositivo. Según Ixbt.com, la bañera Mijia cuenta con un sistema de protección de siete niveles, que incluye protección contra fugas eléctricas, sobrecalentamiento y funcionamiento en seco. Además, un enchufe de seguridad especial es capaz de cortar la energía en solo 0,1 segundos.

Para mayor comodidad, el dispositivo está equipado con un temporizador de 5 a 60 minutos, un panel LED moderno y una función de memoria para los últimos ajustes. Las ruedas para facilitar el movimiento, el drenaje inferior, el filtro extraíble y el organizador de cables hacen que el uso diario sea aún más práctico.