Xiaomi presenta una cerradura inteligente con 12 métodos de desbloqueo

Xiaomi ha lanzado en el mercado chino su nuevo dispositivo insignia, la cerradura inteligente Smart Lock 5 Max. Según ixbt.com, este sistema de seguridad equipado con tecnologías modernas ofrece a los usuarios nuevas posibilidades para garantizar la seguridad del hogar y destaca por sus funciones avanzadas. Así lo informa Ixbt.com .

La versión básica de la nueva cerradura inteligente tiene un precio de 3529 yuanes, y puede adquirirse por 2999,65 yuanes teniendo en cuenta el subsidio estatal. Además, la versión Dual Camera, con capacidades extendidas, se ofrece a un precio de 4352 yuanes (3699,2 yuanes con subsidio). El dispositivo cuenta con un mango de cristal, un panel flotante con iluminación LED anular y un moderno revestimiento AG.

Tecnologías avanzadas de identificación y seguridad

El modelo Smart Lock 5 Max admite un total de 12 métodos de desbloqueo. Entre ellos, destacan las funciones de reconocimiento facial 3D basado en AI y la detección de venas de la palma. El sistema reconoce rostros de usuarios con estaturas entre 1,2 y 2 metros en aproximadamente un segundo, mientras que el escaneo de la palma se realiza a una distancia de 10 a 20 centímetros.

La versión superior del dispositivo, llamada Dual Camera, está equipada adicionalmente con tecnología UWB. Gracias a esto, basta con acercar un dispositivo autorizado a la cerradura para abrir la puerta sin contacto. Esta modificación cuenta con un sistema de cámara 2K con un ángulo de visión de 192 grados y modo de visión nocturna dinámica.

Monitoreo inteligente y alta autonomía

El dispositivo integra una pantalla de 5 pulgadas en su interior, y la AI es capaz de detectar la presencia humana y reconocer paquetes. También dispone de un sistema de alertas en tiempo real ante puertas abiertas o intentos de intrusión, capaz de colaborar con otros dispositivos de hogar inteligente.

El funcionamiento autónomo del dispositivo corre a cargo de dos baterías con una capacidad total de 8000 mAh, lo que garantiza hasta 11 meses de servicio continuo. Cuando la carga de la batería cae por debajo del 10 %, la cerradura entra en modo de ahorro de energía, manteniendo las funciones principales de desbloqueo por 2,5 meses adicionales.