Xiaomi lanza un calentador inteligente para el baño

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Xiaomi lanza un calentador inteligente para el baño

El gigante tecnológico chino Xiaomi amplía su ecosistema doméstico con un dispositivo de nueva generación diseñado para baños. Según ixbt.com, este calentador de techo inteligente, llamado Mijia Smart Bath Heater P1 Human Sense Edition, destaca por sus funciones automatizadas y tecnologías modernas. Actualmente puede adquirirse en el mercado chino por 1099,05 yuanes, equivalentes a unos 160 dólares estadounidenses, gracias a una subvención estatal. Sobre ello, Ixbt.com informa que

Radar de alta precisión y automatización

La principal característica del nuevo calentador es su radar integrado de alta precisión, que funciona a 24 GHz. Este sensor puede detectar con gran precisión la presencia de personas en la habitación. Como resultado, cuando el usuario entra en el baño, el sistema enciende automáticamente la iluminación y la ventilación mediante sus funciones inteligentes, y las apaga cuando sale.

Según el fabricante, la sensibilidad del sensor y la distancia de detección pueden ajustarse de forma flexible según las dimensiones de cada habitación. Esto garantiza un funcionamiento cómodo del dispositivo en cualquier tipo de vivienda.

Funciones técnicas y ecosistema

El dispositivo es totalmente compatible con la integración en Xiaomi HyperConnect, el ecosistema propio de la marca. El Mijia Smart Bath Heater P1 incorpora un panel de luz retráctil integrado, con un brillo de hasta 1500 lm. Según la empresa, la luz suave utilizada es completamente segura para los ojos.

La calefacción de la habitación se realiza mediante un sistema de control con inversor de 3000 W. Además, el dispositivo cuenta con un sensor de compuestos orgánicos volátiles para controlar la calidad del aire y gestionar de forma inteligente la ventilación.

Renovación y purificación del aire

El aumento de la demanda de este tipo de dispositivos en el mercado de los electrodomésticos se explica por sus funciones. Gracias a un caudal máximo de 259 m³/h, el nuevo calentador elimina rápidamente el exceso de humedad del baño y renueva el aire de la estancia.

Además, el dispositivo está equipado con un sistema de esterilización del aire y las superficies, cuya eficacia anunciada alcanza el 98 %. Se trata de una ventaja importante para los usuarios que siguen estrictamente las normas de higiene.

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Abror Shuhratov
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