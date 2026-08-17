Xiaomi presenta el nuevo acuario Mijia Smart Fish Tank 2 Pro

Xiaomi amplía su ecosistema de hogar inteligente con un nuevo dispositivo: el acuario Mijia Smart Fish Tank 2 Pro, diseñado para facilitar el cuidado de los peces. Según Ixbt.com, este gadget está dirigido a usuarios que desean tener peces en casa, pero no disponen de tiempo para un mantenimiento constante y complejo. Integra sistemas de purificación del agua, alimentación automática y control de la temperatura. Esta información es reportada por Ixbt.com.

Una de las principales novedades es su avanzado sistema de circulación del agua. El flujo atraviesa varios elementos de filtrado y se limpia gradualmente de impurezas. El filtro biológico cuenta con un canal en forma de U que garantiza un contacto más prolongado del agua con las bacterias beneficiosas, mientras que los filtros multicapa retienen eficazmente los restos de alimento y los residuos.

Funciones técnicas y control inteligente

El acuario está equipado con una bomba fiable con motor sin escobillas y un puerto de expansión inteligente de 5 watts de potencia, destinado a conectar accesorios adicionales, como una lámpara ultravioleta o un calentador. La pantalla LCD en color de 1,47 pulgadas, integrada en el cuerpo, muestra la temperatura del agua, el estado de los equipos y las alertas importantes.

El alimentador automático admite tanto el funcionamiento manual como el modo inteligente. A través de la aplicación Mi Home, los usuarios pueden alimentar a los peces de forma remota, ajustar el funcionamiento de la bomba y supervisar continuamente los parámetros del agua. El sistema también puede controlarse mediante el asistente de voz Xiao Ai y apaga automáticamente los equipos cuando se abre la tapa.

Durabilidad y política de precios

En el diseño del dispositivo también se prestó especial atención a la seguridad y la comodidad. El acuario está fabricado con vidrio transparente de alta calidad y protege a los peces para evitar que salten fuera. Además, incorpora un sistema de ventilación que evita la condensación en las paredes de vidrio. En caso de cortes de suministro eléctrico, el dispositivo también puede funcionar con una batería externa USB.

En el mercado chino, el Xiaomi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro se ofrece por 599 yuanes durante el periodo de preventa. Está previsto que las ventas del producto a través de una plataforma de financiación colectiva comiencen el 24 de agosto de este año.