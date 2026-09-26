Se demuestran las capacidades de la cámara del Honor Magic 9 Pro Max

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Se demuestran las capacidades de la cámara del Honor Magic 9 Pro Max

Lu Wei, ingeniero jefe de procesamiento de imágenes de Honor, publicó en sus redes sociales imágenes únicas tomadas con el nuevo smartphone insignia. Según ixbt.com, el experto compartió fotos de la luna llena tomadas por la noche con el Honor Magic 9 Pro Max a través de un teleobjetivo y lentes especiales, elogiando el potencial óptico del dispositivo. Sobre esto, Ixbt.com informa. Esto es lo que

Esta presentación y la exhibición de fotos demuestran que la marca Honor busca alcanzar nuevos hitos en el campo de la fotografía móvil. En su declaración, el representante de la compañía enfatizó la competitividad y la superioridad tecnológica, confirmando su intención de ampliar aún más las capacidades de captura móvil de alta calidad.

Conjunto de accesorios de nivel profesional

Anteriormente, Honor mostró el unboxing de una edición especial del smartphone Magic 9 Pro Max, revelando un conjunto de accesorios inusuales destinados a los usuarios. Dentro de la caja grande, además del smartphone, se incluyen dos lentes externas, una funda especial y elementos de montaje para la cámara.

El fabricante presenta este kit como una solución que acerca al máximo la experiencia de trabajar con una cámara profesional en comparación con un dispositivo móvil convencional. Se espera que esto abra horizontes completamente nuevos para los fotógrafos móviles y creadores de contenido.

Lentes innovadores y especificaciones técnicas

La característica principal de este conjunto especial es el Honor Mega Teleconverter, que tiene una distancia focal equivalente de 500 mm. La compañía reconoce esta solución como el primer producto de su tipo utilizado en la industria.

El conjunto también incluye el compacto Honor Thumb Teleconverter de 200 mm, diseñado para procesos de captura móvil diarios. Ambos lentes permiten a los usuarios capturar objetos a diferentes distancias con alta precisión.

El smartphone se ofrece a los compradores en colores como Moss Green, Silver y Shadow Black. Las configuraciones de memoria del dispositivo también ofrecen una amplia selección, permitiendo a los usuarios elegir versiones de 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB y la versión superior de 16 GB+1 TB.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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