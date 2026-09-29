SpaceX muestra nuevas imágenes del cohete Falcon Heavy

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SpaceX muestra nuevas imágenes del cohete Falcon Heavy

SpaceX, empresa reconocida en el sector aeroespacial por su alta fiabilidad, ha publicado imágenes únicas y detalladas de su cohete superpesado Falcon Heavy. Según ixbt.com, estos videos y fotografías muestran claramente la escala del inmenso vehículo ubicado en el hangar del histórico complejo de lanzamiento LC-39A del Kennedy Space Center. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Los materiales publicados muestran con precisión los 27 motores Merlin instalados en el cuerpo del cohete, compuesto por tres etapas de Falcon 9 ensambladas. Para los expertos y entusiastas de la tecnología espacial, estas imágenes permitieron examinar de cerca la estructura de uno de los ejemplares más potentes de la ingeniería aeroespacial moderna.

Un historial de vuelos perfecto

El Falcon Heavy es notable no solo por su inmensa potencia, sino también por sus estadísticas de éxito, poco comunes en la industria espacial. Desde su vuelo inaugural en 2018, este cohete ha demostrado su fiabilidad de manera constante.

Según los datos de la fuente, a septiembre de 2026, el lanzador superpesado ha completado con éxito un total de 13 misiones orbitales. Es importante destacar que todos los vuelos finalizaron con un 100% de éxito.

Nuevos hitos y planes futuros

Este indicador demuestra el alto potencial de los ingenieros de SpaceX. No se ha registrado ningún accidente durante todos los vuelos realizados, y no ha ocurrido ninguna situación de emergencia durante el proceso de puesta en órbita de la carga útil.

El último vuelo exitoso del Falcon Heavy tuvo lugar el 30 de agosto de este año. Durante esta misión, el telescopio espacial más reciente de la NASA, el Nancy Grace Roman Space Telescope, fue puesto en órbita con éxito.

Los planes de la compañía para el futuro cercano siguen siendo intensos. Según los informes, el próximo vuelo del cohete Falcon Heavy está programado para el 2 de octubre de este año, destinado a cumplir la misión clasificada NROL-97.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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