Elon Musk planea lanzar 30 Starship al día hasta 2030

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Elon Musk planea lanzar 30 Starship al día hasta 2030

El presidente de SpaceX, Elon Musk, ha anunciado sus ambiciosos planes para ampliar considerablemente la escala de los vuelos espaciales en los próximos años. Según sus palabras, la empresa se ha fijado el objetivo de lanzar el cohete Starship al espacio 30 veces al día para 2030. Sin embargo, el empresario reconoce que incluso esta impresionante cifra sigue siendo muy pequeña en comparación con el número diario de vuelos comerciales. Ixbt.com informa al respecto.

Según ixbt.com, SpaceX trabaja activamente para aumentar su producción y la frecuencia de sus vuelos. En 2024, Elon Musk ya había anunciado su intención de fabricar hasta 1.000 naves Starship al año. A comienzos de 2026, los especialistas también debatieron la posibilidad de lanzar esta pesada nave espacial más de una vez por hora.

Innovaciones y pruebas técnicas

Actualmente, la empresa trabaja activamente en sus próximos prototipos. Recientemente, un nuevo prototipo denominado Starship Ship 40 fue trasladado con éxito hasta la costa de la isla Christmas. Después, Elon Musk compartió en las redes sociales nuevas fotografías del dispositivo con el público.

Una de las tareas más importantes de los ingenieros de la empresa es aplicar en la práctica tecnologías reutilizables. Según Elon Musk, SpaceX planea capturar en el aire, mediante una torre de lanzamiento especial, el Starship que regrese a la Tierra ya en los próximos meses. Esto aceleraría considerablemente el proceso de recuperación de los componentes de la nave espacial.

Perspectivas de futuro

Se espera que la aplicación práctica de estos ambiciosos planes provoque un cambio radical en la industria espacial. Si todas las pruebas concluyen con éxito, el segundo vuelo del primer Starship reutilizable podría realizarse a finales de 2026 o comienzos de 2027. Esto llevaría la velocidad de exploración espacial de la humanidad a una nueva etapa.

Aunque 30 vuelos diarios pueden parecer pocos en comparación con la aviación, se trata de un paso sin precedentes en la historia de la astronáutica. Con sus cohetes reutilizables, SpaceX pretende no solo reducir el coste de los vuelos orbitales, sino también crear la infraestructura necesaria para organizar expediciones a otros planetas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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