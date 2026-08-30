SpaceX Falcon Heavy lanzó con éxito el nuevo telescopio Nancy Grace Roman al espacio

SpaceX, líder de la industria aeroespacial, ha puesto en órbita con éxito el telescopio espacial Nancy Grace Roman, uno de los observatorios astronómicos de nueva generación de la NASA. Este importante paso científico abre inmensas posibilidades para estudiar los aspectos más misteriosos del universo, incluida la naturaleza de la energía oscura y los exoplanetas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, el cohete pesado Falcon Heavy despegó el 30 de agosto desde la plataforma LC-39A del Centro Espacial Kennedy en Florida, a la hora prevista. Cabe destacar que el cohete se lanzó con éxito en el primer intento, sin retrasos. Este vuelo marca el decimotercer éxito del Falcon Heavy, confirmando una vez más la fiabilidad de la empresa.

Detalles técnicos y maniobras espaciales

Durante el proceso de lanzamiento, la estructura del cohete funcionó con la precisión habitual. Tras el despegue, los dos propulsores laterales del Falcon Heavy se separaron del bloque central y realizaron con éxito sus maniobras de regreso a la Tierra. Ambos bloques aterrizaron de forma segura en la base de la Fuerza Espacial de EE. UU. en Cabo Cañaveral, aunque el bloque central no fue recuperado en esta misión.

Después de colocar el telescopio en la órbita inicial, la etapa superior del cohete volvió a encender su motor para establecer la trayectoria requerida. Los especialistas de SpaceX confirmaron que todas las etapas se desarrollaron con normalidad. La separación del observatorio tuvo lugar aproximadamente 31 minutos después del lanzamiento.

Objetivos científicos y grandes oportunidades

El destino final del telescopio Roman es el entorno del segundo punto de Lagrange (L2) del sistema Sol-Tierra, situado a unos 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Actualmente, el famoso telescopio espacial James Webb también opera eficazmente en esta zona. El nuevo observatorio está diseñado para realizar estudios a gran escala del universo, investigar la naturaleza de la energía oscura, buscar exoplanetas y estudiar la evolución de estrellas y galaxias.

Según la NASA, una de las principales ventajas del nuevo telescopio es su campo de visión extremadamente amplio. En una sola sesión, Roman es capaz de cubrir una zona del cielo unas 100 veces mayor que la del telescopio Hubble. También puede realizar estudios del cielo más de 1.000 veces más rápido que Hubble.

Perspectivas de futuras investigaciones

Como parte del programa científico principal, los investigadores planean recopilar datos únicos sobre más de 2.000 millones de galaxias. En un mes de observación de la Vía Láctea, Roman podría registrar hasta 20.000 millones de estrellas, creando así el catálogo de objetos astronómicos más grande hasta la fecha.

Como información adicional, el telescopio lleva el nombre de Nancy Grace Roman, la primera astrónoma jefa de la NASA, quien desempeñó un papel inmenso en el desarrollo de la astronomía espacial y recibió el título honorífico de «madre de Hubble». La misión principal de Nancy Grace Roman está prevista para cinco años tras el inicio de los trabajos científicos, y la NASA contempla prolongar este plazo cinco años más si el observatorio funciona correctamente.