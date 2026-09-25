Se revelan las características de la cámara y la pantalla del flagship iQOO 16

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Se revelan las características de la cámara y la pantalla del flagship iQOO 16

La marca iQOO, uno de los líderes en el mercado de tecnologías móviles, ha presentado oficialmente información importante sobre sus dispositivos insignia de nueva generación. Según ixbt.com, la compañía reveló las capacidades técnicas del smartphone iQOO 16 y la tablet iQOO Pad Ultra antes de su inminente presentación. Estos nuevos gadgets se preparan para una competencia seria en el mercado de dispositivos móviles gracias a su pantalla avanzada, potente sistema de refrigeración y capacidades fotográficas de alta calidad. Esto es lo que informa Ixbt.com.

Cámara y capacidades ópticas

Uno de los puntos centrales del nuevo flagship iQOO 16 es su sistema óptico. El fabricante indica que el módulo principal del smartphone estará equipado con un gran sensor de 50 MP de 1/1,3 pulgadas. A modo de comparación, el modelo iQOO 15 de la generación anterior utilizaba un sensor de 1/1,56 pulgadas. Esto permite que el nuevo dispositivo capture mejor la luz y aumente la precisión en las fotos nocturnas.

Las capacidades de la cámara principal no se limitan a un solo sensor grande. El dispositivo incluye también dos sensores adicionales de 50 MP. Además, los expertos de iQOO han integrado un sistema de estabilización óptica avanzado de nivel CIPA 5.5. Curiosamente, el smartphone ofrece a los usuarios la posibilidad de crear fotos en vivo con resolución 4K.

Pantalla e indicadores de durabilidad

La apariencia y la facilidad de uso del smartphone también se han trabajado a un alto nivel. Según informes previos, el flagship iQOO 16 estará equipado con una pantalla 2K de alta calidad fabricada por Samsung. Esta pantalla admite una tasa de refresco de 165 Hz, lo que garantiza una imagen extremadamente fluida, especialmente para los entusiastas de los juegos.

Respondiendo a las exigencias de los usuarios modernos, el cuerpo del dispositivo obtuvo el estándar IP69 de protección contra agua y polvo. Además, se planea instalar una batería masiva de 8400 mAh para asegurar su autonomía, garantizando una larga duración con una sola carga.

Especificidades de la tablet iQOO Pad Ultra

Como parte de la presentación, también se dio información sobre la tablet insignia. La iQOO Pad Ultra estará equipada con una pantalla OLED de 8,8 pulgadas con marcos compactos y delgados. La tasa de refresco de la pantalla también es de 165 Hz, y el ancho del marco está fijado en solo 2,65 mm.

Uno de los elementos más interesantes e innovadores de la tablet es su potente sistema de refrigeración. Un ventilador activo completo de 30 mm de diámetro se instalará dentro del dispositivo. Este ventilador funciona en conjunto con una cámara de vapor con un área de 12 118 mm², lo que evita el sobrecalentamiento incluso durante cargas pesadas prolongadas.

Según fuentes oficiales, la presentación oficial de los flagships iQOO Pad Ultra y iQOO 16 tendrá lugar a finales de esta semana, el 29 de septiembre. Ese mismo día se espera que se anuncien el precio completo de ambos dispositivos y la fecha de lanzamiento en el mercado global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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