Qatar Airways pone en servicio el primer Boeing 787-9 del mundo equipado con Starlink

Mientras las tecnologías digitales avanzan rápidamente en el sector de la aviación, Qatar Airways se ha convertido en la primera aerolínea del mundo en comenzar a utilizar Starlink en sus Boeing 787-9 de fuselaje ancho. Este paso supone un hito importante para su flota y permite a los pasajeros disfrutar en el cielo de Internet de alta velocidad comparable al disponible en tierra. Así lo informa Ixbt.com en un artículo .

Como parte de este proceso, la compañía también ha completado la instalación del sistema Starlink en todos sus Boeing 787-8. Gracias a ello, el número total de aeronaves de fuselaje ancho equipadas con esta tecnología asciende a 150. La aerolínea planea continuar avanzando de forma gradual y modernizar por completo todos sus Boeing 787 para finales de 2026.

Una modernización récord

Cabe recordar que Qatar Airways ya había equipado su flota de Boeing 777 con Starlink en un tiempo récord —solo nueve meses— y sus Airbus A350 en ocho meses. Actualmente, la aerolínea cuenta con la mayor flota del mundo compatible con Starlink entre sus Boeing 777, Airbus A350 y Boeing 787. El programa de equipamiento de aviones de fuselaje ancho ya se ha completado en más del 83 %.

La implementación de este moderno sistema de Internet por satélite permite a los pasajeros comunicarse sin restricciones durante el vuelo, gestionar sus tareas de trabajo y ver contenidos. Según se ha señalado, la velocidad de la red Wi-Fi gratuita ofrecida puede alcanzar los 500 Megabit por segundo. Esto permite a cada persona a bordo satisfacer plenamente sus necesidades digitales cotidianas.

Estadísticas y cifras diarias

Desde el lanzamiento oficial del servicio Starlink en los aviones en octubre de 2024, más de 23 millones de pasajeros han utilizado esta सुविधा. Las aeronaves equipadas con este moderno sistema de Internet han realizado con éxito más de 86 000 vuelos. Actualmente, la aerolínea opera hasta 323 vuelos diarios con el apoyo de Starlink.