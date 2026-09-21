iPhone 18 Pro completamente desmontado: evaluación de iFixit y principales novedades

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iPhone 18 Pro completamente desmontado: evaluación de iFixit y principales novedades

Los expertos de iFixit han desmontado por completo el nuevo buque insignia de Apple, el iPhone 18 Pro, para estudiar su estructura interna y sus innovaciones técnicas. El dispositivo obtuvo una puntuación de 7 sobre 10 en cuanto a facilidad de reparación. El nuevo modelo cuenta con una serie de mejoras de hardware importantes, incluyendo un diafragma mecánico, Face ID oculto bajo la pantalla y un sistema de refrigeración más eficiente. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, uno de los aspectos más destacados de la cámara principal es el diafragma mecánico variable compuesto por seis pequeñas láminas. Su posición se controla mediante electroimanes, lo que permite regular la cantidad de luz que entra en el objetivo. Sin embargo, durante el proceso, una de las láminas se desprendió accidentalmente, y los expertos señalan que es imposible reparar un mecanismo tan delicado por separado. En caso de fallo, es necesario sustituir todo el módulo de la cámara.

Tecnologías bajo la pantalla y nuevo sistema de refrigeración

También se han realizado cambios importantes en el sistema de seguridad del smartphone. En el iPhone 18 Pro, la cámara infrarroja se ha trasladado por primera vez bajo la pantalla OLED. Para permitir el paso libre de la radiación infrarroja, Apple ha eliminado parcialmente los píxeles sobre el sensor, cambiando gradualmente la densidad alrededor de esa zona. Además, se ha instalado un filtro especial bajo la matriz para bloquear la luz visible y dejar pasar la radiación infrarroja.

Para mantener el rendimiento del dispositivo de forma estable, el sistema de refrigeración ha sido renovado radicalmente. El procesador A20 Pro está ahora en contacto directo con una cámara de vapor de gran capacidad a través de una interfaz térmica. Según Apple, su superficie es aproximadamente tres veces mayor que la de la solución de la generación anterior, el iPhone 17 Pro. Esto se ha logrado mediante una nueva disposición de los chips, donde el cristal del procesador y la RAM están instalados uno al lado del otro en lugar de uno sobre otro, mejorando significativamente la disipación de calor.

Dificultades de reparación y conclusión de iFixit

Durante el examen, los expertos también se encontraron con un problema potencial. De cuatro unidades de iPhone 18 Pro desmontadas, tres presentaban marcos de pantalla dañados. Por ahora se desconoce si esto es una característica del diseño o un problema relacionado con un lote específico, pero tales defectos complican el montaje de la pantalla y pueden afectar negativamente a la estanqueidad de la carcasa.

Algunos componentes siguen siendo complejos: por ejemplo, para sustituir el puerto USB-C es necesario desmontar gran parte del smartphone. Al mismo tiempo, Apple ha mantenido las soluciones exitosas de la generación anterior, incluyendo la estructura modular de la cámara y la batería sin las tradicionales tiras adhesivas.

En general, los expertos de iFixit han otorgado una puntuación de 7 sobre 10 a la reparabilidad del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Esta es una puntuación alta entre los buques insignia modernos, lo que indica que la arquitectura interna del dispositivo no solo es compleja, sino también adecuada para un cierto nivel de mantenimiento técnico.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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