El problema de la mancha roja en la pantalla del Galaxy S26 Ultra persiste

Los propietarios del nuevo smartphone insignia de Samsung siguen enfrentando inconvenientes relacionados con la pantalla. A pesar del lanzamiento de una actualización de software destinada a eliminar las manchas rojizas que aparecen en el panel OLED, el problema no se ha resuelto por completo. Según ixbt.com, la mayoría de los usuarios informan que los defectos en la pantalla persisten incluso después de actualizar el dispositivo. Así lo informa Ixbt.com .

Inicialmente, esta situación se atribuyó a un fallo en el hardware, al sobrecalentamiento o al desgaste de la pantalla OLED. Sin embargo, en julio, la empresa declaró que no se trataba de un fallo, sino de una característica de funcionamiento de una función específica. El gigante tecnológico surcoreano prometió corregir el error en el balance de los colores rojo, verde y azul mediante software y lanzó la actualización correspondiente.

Resultados de la actualización y quejas de los usuarios

Sin embargo, en la práctica, la situación no cambió positivamente como se esperaba. Algunos usuarios señalan que el tono rojizo en el centro de la pantalla persiste. Otro grupo de propietarios expresó su descontento al notar que, tras la actualización, la mancha central disminuyó ligeramente, pero fue reemplazada por bordes rojos en los laterales de la pantalla.

Los clientes que acudieron a los centros de servicio para solucionar el problema también se encontraron con situaciones inesperadas. En algunos casos, tras un proceso de calibración manual de los colores, aparecieron pequeñas manchas puntuales en la parte superior de la pantalla o reaparecieron tonos rojizos en los bordes superior e inferior.

Medidas tomadas por Samsung

Tras los fallidos correctivos de software, la empresa está ofreciendo soluciones adicionales a los clientes. En particular, se ha indicado a los usuarios que pueden intentar ajustar los colores manualmente a través de las aplicaciones Samsung Members o Device Care. Asimismo, para aquellos clientes cuyo problema no se ha resuelto, se están tomando medidas para reemplazar las pantallas de forma gratuita en los centros de servicio.

Según los expertos, este tipo de defectos técnicos en dispositivos insignia pueden dañar la reputación de la marca. Por el momento, Samsung no ha emitido declaraciones adicionales sobre las nuevas quejas, pero los usuarios esperan una solución más eficaz para corregir los defectos de la pantalla.