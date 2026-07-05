Japón planea desplegar 10 millones de robots para 2040

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Japón planea desplegar 10 millones de robots para 2040

El gobierno japonés ha anunciado un programa nacional revolucionario en el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica. Según este programa, para 2040 se prevé la integración de unos 10 millones de robots inteligentes en la economía y la vida cotidiana del país. A través de este proyecto colosal, Japón busca reducir su dependencia respecto a Estados Unidos y China en materia de tecnologías críticas. Ixbt.com lo informa .

El proyecto será llevado a cabo por el consorcio Noetra, que agrupa a empresas gigantes como SoftBank y Sony. El gobierno planea invertir aproximadamente 6 mil millones de dólares en los próximos cinco años para desarrollar la infraestructura nacional de inteligencia artificial y la robótica. El sitio ixbt.com informa sobre esto.

La era de la « inteligencia artificial física »

La orientación principal del programa se centra en el concepto de « inteligencia artificial física » (Physical AI). No se trata simplemente de aplicaciones digitales o chat-bots, sino de sistemas que se mueven en el mundo real. Se habla de robots en fábricas, sistemas de transporte autónomo y androides de servicio capaces de realizar diversas tareas en entornos humanos.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de desarrollo tecnológico a gran escala de Japón. Anteriormente, el país había presentado un plan de 14 años para desarrollar 17 sectores clave, incluidos los semiconductores, las tecnologías cuánticas y la energía de fusión. Se espera que un total de 370 billones de yenes (aproximadamente 2,3 billones de dólares) se destine a estos objetivos.

Una solución tecnológica a la crisis demográfica

Las medidas drásticas tomadas por Japón se deben a graves problemas demográficos. El envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza laboral han provocado escasez de personal en los sectores industrial y de servicios. La robotización se considera el medio más eficaz para compensar este desequilibrio estructural.

La experiencia de Japón también puede ser relevante para países en rápido desarrollo como Uzbekistán. En el futuro, la automatización de los procesos de producción y la integración de la inteligencia artificial en sistemas físicos se convertirán en un factor clave de la competitividad económica mundial.

Sin embargo, los expertos señalan que aún existen numerosos obstáculos para la aplicación de los robots en la vida real. Los sistemas actuales de « inteligencia artificial física » enfrentan dificultades para funcionar de manera estable en entornos no controlados. El plan de Japón busca superar estos problemas y crear una infraestructura completa en la que los robots se conviertan en una parte integral de la economía.

JapónRobóticaInteligencia ArtificialSoftBankSony
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Abror Shuhratov
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