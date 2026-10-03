Xiaomi lanza una gran lavadora con tres tambores y sistema de secado

Xiaomi ha lanzado un conjunto de lavadora-secadora único llamado Mijia Laundry Pro Supreme Edition, diseñado para familias numerosas. Este dispositivo destaca por su diseño único y sus tres tambores independientes que permiten tratar diferentes tipos de ropa simultáneamente. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el nuevo dispositivo consta en la práctica de dos unidades separadas instaladas una encima de la otra, capaces de procesar hasta 18 kg de ropa a la vez. Este enfoque permite a los usuarios ahorrar un tiempo valioso al evitar la necesidad de ejecutar varios ciclos consecutivos.

Tres tambores independientes y capacidades únicas

El tambor principal en la parte inferior tiene una capacidad de 13 kg y está equipado con un moderno sistema de secado por bomba de calor. En la parte superior, se han instalado dos tambores más pequeños con una capacidad total de 5 kg. De este modo, el dispositivo ofrece las siguientes posibilidades:

Lavado y secado de artículos voluminosos en el tambor grande, incluyendo sábanas, fundas y edredones pesados;

Limpieza separada de ropa pequeña, ropa interior y otros tejidos en los dos compartimentos superiores;

Procesamiento independiente de la ropa en cada compartimento sin mezclarla con otras.

La principal ventaja de estas soluciones multitambor es que las tres secciones del Mijia Laundry Pro Supreme Edition cuentan con una función de secado completa. A diferencia de otros dispositivos similares en el mercado, aquí los compartimentos pequeños también tienen capacidad de deshumidificación, lo que facilita enormemente el trabajo de los usuarios.

Control por smartphone y tecnologías modernas

Aunque el dispositivo incluye tres tambores independientes, su diseño vertical ocupa muy poco espacio en el hogar. El conjunto está totalmente integrado en el ecosistema de hogar inteligente de Xiaomi y puede controlarse de forma remota mediante la aplicación Mi Home.

El usuario puede supervisar el proceso de lavado a través de su smartphone y configurar programas individuales para cada tambor según el tipo de tejido. Esto es fundamental para evitar daños en las telas delicadas.

Por ahora, el nuevo producto solo se ha lanzado en el mercado chino, con un precio recomendado de 10 000 yuanes (aproximadamente 1 490 dólares estadounidenses). Asimismo, teniendo en cuenta los subsidios gubernamentales locales, existe la posibilidad de adquirir el dispositivo por 7 700 yuanes (1 150 dólares). Aún no se ha proporcionado información sobre su disponibilidad en otros mercados.