Xiaomi presenta una nueva lavadora de doble tambor

La marca Xiaomi ha presentado otro dispositivo notable en el mercado de electrodomésticos. Según ixbt.com, la empresa anunció el modelo Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg, que cuenta con dos tambores horizontales independientes, y ha comenzado a aceptar pedidos anticipados. Este dispositivo está atrayendo la atención de clientes y expertos gracias a sus dimensiones compactas combinadas con capacidades técnicas avanzadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica principal del nuevo dispositivo reside en sus dos tambores separados, con una capacidad total de 5 kg. Según informa ixbt.com, el ciclo completo de lavado y secado en este modelo dura solo 40 minutos. Esta es una solución conveniente para los usuarios que necesitan ahorrar tiempo en su vida diaria.

Tecnologías para tejidos delicados y automatización

El modelo Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg está diseñado para tratar con cuidado diferentes tipos de tejidos. En particular, el dispositivo cuenta con un modo delicado especial para seda que funciona a 40 °C. En este modo, el sistema inteligente detiene automáticamente el proceso de secado tan pronto como desaparece la humedad para evitar el secado excesivo y preservar la calidad del tejido.

El dispositivo está equipado con un motor DD de accionamiento directo que garantiza una alta eficiencia y un tambor de 255 mm de diámetro. El modelo también cuenta con un sistema de distribución automática de detergente, que consta de dos depósitos de 150 ml cada uno. Según el fabricante, una sola carga es suficiente para aproximadamente un mes, y el sistema automático calcula el consumo de detergente según la cantidad de ropa.

Funcionalidad extendida y sistema de protección de la salud

Para resolver diversos problemas cotidianos, el dispositivo ofrece 34 programas especializados. Gracias a estos modos, es posible eliminar eficazmente las manchas difíciles de leche, sangre, café, así como de frutas y verduras.

Se ha prestado especial atención a la salud familiar con la integración de un sistema certificado que protege la salud de la madre y el niño. Esta función permite eliminar hasta el 99,99 % de los virus y realizar una esterilización profunda. Inicialmente, el precio recomendado del dispositivo es de 3499 yuanes, pero gracias a los subsidios gubernamentales, se puede adquirir por 2699 yuanes.