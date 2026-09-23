Xiaomi lanza una lavadora de tres tambores con IA

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Xiaomi lanza una lavadora de tres tambores con IA

Se ha presentado una solución innovadora en el mercado de electrodomésticos. Según ixbt.com, Xiaomi ha anunciado la lavadora inteligente Mijia Healthy Wash Pro, equipada con tres tambores independientes. Con una capacidad total de 14 kg, este dispositivo permite a los usuarios lavar diferentes tipos de ropa simultáneamente, pero de forma separada. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo dispositivo se ha lanzado en dos versiones, con el modelo estándar valorado en 600 USD. La versión avanzada con función de secado cuesta 745 USD. Este segmento de precios se considera una opción competitiva en el mercado actual para electrodomésticos multifuncionales con una estructura tecnológica compleja.

Tres tambores independientes y dimensiones compactas

La principal característica constructiva de la Mijia Healthy Wash Pro reside en sus tres tambores separados. El compartimento principal está diseñado para 11 kg de ropa, mientras que los dos tambores pequeños tienen una capacidad de 1,5 kg cada uno. Este enfoque permite limpiar simultáneamente ropa de bebé, lencería o prendas delicadas sin mezclar las cargas.

Cada tambor tiene su propio sistema de suministro de agua y puede funcionar de forma totalmente independiente. Es interesante notar que, a pesar de una capacidad total de 14 kg, las dimensiones del dispositivo coinciden con las máquinas frontales Mijia estándar de 10 kg. Con unas medidas de 598×597×850 mm, está diseñado para ser instalado dentro de muebles. El diámetro de los tambores pequeños se ha ampliado a 230 mm.

Secado, higiene y capacidades de IA

La versión con función de secado puede procesar hasta 9 kg de ropa, de los cuales 7 kg se secan en el tambor principal y 1 kg en cada uno de los compartimentos pequeños. La velocidad de centrifugado alcanza las 1400 rpm en los tres tambores. El dispositivo funciona con alta eficiencia en todos los compartimentos.

Se ha prestado especial atención a la higiene. Una función especial garantiza una esterilización del 99 % con agua fría, sin necesidad de agentes desinfectantes químicos adicionales. El fabricante afirma que este efecto antibacteriano puede durar hasta 10 días.

Esta innovación tecnológica también incorpora IA. La función Mijia Lingyun se basa en los algoritmos propietarios de Xiaomi y el modelo MiMo. El usuario solo necesita especificar el tipo de tejido, el color y el tipo de mancha, y el sistema inteligente selecciona automáticamente los parámetros de lavado y cuidado óptimos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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