Las ventas iniciales del flagship iQOO 16 son la mitad que las de su predecesor

El rendimiento comercial de los primeros días del nuevo smartphone iQOO 16 en el mercado ha caído significativamente en comparación con los modelos de la generación anterior. Según los datos difundidos por ixt.com, los resultados de este dispositivo en los cuatro días posteriores al inicio de las ventas alcanzaron solo la mitad de los del iQOO 15 y fueron iguales a los del modelo iQOO 13. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los analistas identificaron esta desaceleración en las ventas basándose en comparaciones durante un intervalo de tiempo idéntico, que incluye las primeras horas de la tarde del lanzamiento y los tres días siguientes. Por lo tanto, los resultados iniciales de las últimas tres generaciones de flagships de la marca iQOO difieren claramente.

Principales razones de la caída en las ventas

Según los expertos, dos factores importantes han influido en la caída de la demanda inicial del flagship iQOO 16. En primer lugar, el aumento del precio de los módulos de memoria en el mercado mundial ha afectado el precio final del dispositivo y ha elevado sus costes de producción. En segundo lugar, los usuarios modernos están perdiendo gradualmente el interés en renovar sus smartphones cada año.

A pesar de esto, técnicamente el nuevo dispositivo destaca por integrar las capacidades más avanzadas de su clase. En particular, el smartphone está equipado con un equipamiento tecnológico impresionante y componentes que garantizan un alto rendimiento.

Capacidades técnicas del flagship

El dispositivo está creado sobre la base de un nuevo material llamado M16 y cuenta con una moderna pantalla Samsung Everest de 6,85 pulgadas compatible con la tecnología 2K LEAD 2.0. Esto ofrece a los usuarios resultados superiores en términos de calidad de imagen y brillo.

En cuanto a las capacidades fotográficas, la cámara principal del smartphone ha recibido un sensor Sony de 50 megapíxeles con formato óptico de 1/1,3 pulgadas. Además, el dispositivo está equipado con una cámara periscópica de alta calidad con un sensor Sony de 50 megapíxeles, lo que permite fotografiar con precisión objetos distantes.

Además, el modelo iQOO 16 cuenta con una enorme batería de 8400 mAh y tecnología de carga rápida de 100 W. Estos indicadores aumentan significativamente la autonomía del dispositivo. Actualmente, este smartphone flagship se prepara para llegar al mercado internacional.