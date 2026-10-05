El número de usuarios de smartphones Samsung Galaxy alcanza los 1.200 millones

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha revelado estadísticas globales sobre la audiencia de sus dispositivos móviles. Según informa el medio ixbt.com, el número de usuarios de smartphones de la serie Samsung Galaxy en todo el mundo asciende hoy a unos 1.200 millones de personas. Esta cifra significa que una de cada siete personas en la Tierra utiliza un dispositivo de la marca coreana, lo que demuestra la posición de la empresa en el mercado global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Estas estadísticas fueron mencionadas en un video especial publicado por la división japonesa de Samsung. Cabe destacar que se trata específicamente de usuarios activos de dispositivos Galaxy; es decir, esta cifra no refleja el número total de smartphones vendidos a lo largo de la historia, sino el alcance real de los usuarios. Este enorme indicador muestra la magnitud del ecosistema global en el mercado tecnológico.

Amplia política de precios y diversidad de modelos

Según los representantes de la empresa, una de las principales razones para alcanzar tal audiencia es la amplia gama de modelos. Samsung fabrica smartphones en casi todas las categorías de precios. Desde la serie asequible Galaxy A, con un precio inicial de unos 150 dólares, hasta los avanzados flagships plegables que pueden alcanzar los 2400 dólares en algunas configuraciones, la empresa logra cubrir todos los segmentos de compradores.

Gracias a esta estrategia, cada comprador puede elegir un dispositivo acorde a sus posibilidades financieras. Esto permite a la empresa fortalecer su posición no solo en los países desarrollados, sino también en los mercados emergentes, ampliando su base de usuarios de manera estable.

Trayectoria histórica y perspectivas de futuro

La historia de los smartphones de la marca Samsung basados en el sistema operativo Android comenzó en 2009 con el modelo Galaxy GT-I7500. En los 17 años transcurridos, la familia Galaxy ha pasado de ser una simple gama de modelos a convertirse en un inmenso ecosistema global, alcanzando hoy la marca de los mil millones de usuarios.

Actualmente, para mantener su liderazgo en el mercado móvil, Samsung se centra en la innovación, especialmente en la integración de tecnologías AI y en la mejora de la calidad de las pantallas plegables. La audiencia de 1.200 millones de personas sirve como una base sólida para la implementación exitosa de nuevos servicios y ecosistemas de software en el futuro.