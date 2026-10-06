SpaceX podría fabricar sus propios equipos de fibra óptica

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SpaceX podría fabricar sus propios equipos de fibra óptica

SpaceX, gigante de la industria aeroespacial, está considerando la posibilidad de fabricar de forma independiente equipos de fibra óptica para su proyecto Starlink y sus futuras infraestructuras informáticas. Según ixbt.com, si este plan se lleva a cabo, la empresa aplicará su exitosa estrategia al sector de las telecomunicaciones. Así lo informa Ixbt.com señala la noticia.

Como es sabido, la empresa dirigida por Elon Musk ya ha utilizado con éxito el modelo de integración vertical para reducir drásticamente la dependencia de proveedores externos en la construcción de cohetes. Actualmente, SpaceX se ve obligado a comprar parte de sus productos de fibra óptica a proveedores externos.

Entre estos socios se encuentran la famosa empresa estadounidense Corning, así como grandes empresas chinas como Hengtong y YOFC. Sin embargo, en las condiciones actuales, SpaceX está estudiando seriamente la opción de fabricar este tipo de productos dentro de su propia estructura.

Transceptores ópticos y factor de seguridad

La atención de los analistas se centra especialmente en los transceptores ópticos. Estos componentes esenciales realizan la función de convertir señales eléctricas en señales ópticas y viceversa. Desempeñan un papel fundamental en las redes de telecomunicaciones modernas y en los centros de datos para garantizar la comunicación de alta velocidad entre servidores y equipos de red.

La búsqueda de cadenas de suministro alternativas por parte de SpaceX podría estar directamente relacionada con la intensificación de la competencia tecnológica entre EE. UU. y China. Actualmente, las autoridades estadounidenses están reforzando significativamente el control sobre el uso de equipos de telecomunicaciones chinos debido a riesgos de seguridad.

Para las empresas que dependen de proveedores chinos, esto genera riesgos adicionales en términos de regulación y cadenas de suministro. Este asunto adquiere una relevancia aún mayor para SpaceX en un momento en que se planean inversiones masivas en infraestructura de AI.

Estrategia de integración vertical

Este enfoque no es nuevo para la empresa, ya que ha demostrado su eficacia en la industria aeroespacial. SpaceX ha desarrollado y fabricado de forma independiente los motores Merlin para los cohetes Falcon 9 y Raptor para Starship.

En el marco del programa Starship, el nivel de integración vertical ha alcanzado un nivel aún más alto, con la empresa ensamblando las partes principales del cohete en sus propias fábricas. Si la producción de equipos de fibra óptica se implementa de la misma manera, SpaceX estará mejor protegido contra las interrupciones de suministro a nivel global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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