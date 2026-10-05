Primera imagen de los satélites Starlink V3 en el espacio

Los satélites Starlink V3 de nueva generación, lanzados a órbita por SpaceX, han comenzado a aumentar activamente su altitud para cumplir sus funciones. Según ixbt.com, la primera imagen de estos enormes dispositivos en el espacio fue capturada con éxito y sus movimientos están siendo monitoreados por expertos. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Se informa que los primeros dispositivos Starlink V3, enviados al espacio durante el 14º vuelo de prueba del cohete Starship, lograron alcanzar una órbita intermedia aproximadamente una semana después del lanzamiento. Se elevaron 19 kilómetros desde su punto inicial y actualmente se desplazan a una altitud de unos 295 kilómetros. Además, otros cuatro dispositivos continúan de forma independiente su proceso de ascenso a la altitud requerida.

Motores de argón y su singularidad

El reconocido astrofísico Jonathan McDowell señala que el movimiento lento de los satélites y el aumento gradual de altitud están directamente relacionados con su estructura técnica. Estos dispositivos utilizan motores eléctricos de efecto Hall que funcionan con gas argón.

Aunque estos motores son altamente eficientes, su fuerza de empuje es relativamente baja. Por ello, el proceso de cambio de órbita requiere más tiempo que con los motores químicos tradicionales. No obstante, la tecnología de argón será fundamental para garantizar vuelos duraderos y económicos en el futuro.

La primera imagen espacial y su importancia

Paralelamente a los procesos orbitales, la empresa HEO presentó el 30 de septiembre la primera imagen de un dispositivo Starlink V3 en el espacio. La imagen fue tomada por otro satélite a una distancia de 230 kilómetros, con una resolución de aproximadamente 34 centímetros por píxel.

En las imágenes se puede ver claramente el cuerpo principal del satélite de nueva generación y sus dos paneles solares desplegados. Según los expertos de HEO, el dispositivo Starlink se encontraba en la orientación esperada para la fase de ascenso orbital.

Periodo de prueba y planes futuros

A medida que los dispositivos Starlink V3 se acerquen a sus órbitas de trabajo permanentes, la red HEO podrá observarlos con mayor detalle. Esto proporcionará datos valiosos para estudiar minuciosamente los movimientos de estos nuevos tipos de satélites.

Cabe destacar que, actualmente, el primer grupo de Starlink V3 tiene un estatus meramente experimental. La Federal Communications Commission (FCC) de EE. UU. ha autorizado a SpaceX a realizar estas pruebas durante 60 días. Por lo tanto, estos dispositivos aún no se utilizan para prestar servicios de Internet comercial a abonados.