Primera imagen de los satélites Starlink V3 en el espacio

·4·Tecnología
Primera imagen de los satélites Starlink V3 en el espacio

Los satélites Starlink V3 de nueva generación, lanzados a órbita por SpaceX, han comenzado a aumentar activamente su altitud para cumplir sus funciones. Según ixbt.com, la primera imagen de estos enormes dispositivos en el espacio fue capturada con éxito y sus movimientos están siendo monitoreados por expertos. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Se informa que los primeros dispositivos Starlink V3, enviados al espacio durante el 14º vuelo de prueba del cohete Starship, lograron alcanzar una órbita intermedia aproximadamente una semana después del lanzamiento. Se elevaron 19 kilómetros desde su punto inicial y actualmente se desplazan a una altitud de unos 295 kilómetros. Además, otros cuatro dispositivos continúan de forma independiente su proceso de ascenso a la altitud requerida.

Motores de argón y su singularidad

El reconocido astrofísico Jonathan McDowell señala que el movimiento lento de los satélites y el aumento gradual de altitud están directamente relacionados con su estructura técnica. Estos dispositivos utilizan motores eléctricos de efecto Hall que funcionan con gas argón.

Aunque estos motores son altamente eficientes, su fuerza de empuje es relativamente baja. Por ello, el proceso de cambio de órbita requiere más tiempo que con los motores químicos tradicionales. No obstante, la tecnología de argón será fundamental para garantizar vuelos duraderos y económicos en el futuro.

La primera imagen espacial y su importancia

Paralelamente a los procesos orbitales, la empresa HEO presentó el 30 de septiembre la primera imagen de un dispositivo Starlink V3 en el espacio. La imagen fue tomada por otro satélite a una distancia de 230 kilómetros, con una resolución de aproximadamente 34 centímetros por píxel.

En las imágenes se puede ver claramente el cuerpo principal del satélite de nueva generación y sus dos paneles solares desplegados. Según los expertos de HEO, el dispositivo Starlink se encontraba en la orientación esperada para la fase de ascenso orbital.

Periodo de prueba y planes futuros

A medida que los dispositivos Starlink V3 se acerquen a sus órbitas de trabajo permanentes, la red HEO podrá observarlos con mayor detalle. Esto proporcionará datos valiosos para estudiar minuciosamente los movimientos de estos nuevos tipos de satélites.

Cabe destacar que, actualmente, el primer grupo de Starlink V3 tiene un estatus meramente experimental. La Federal Communications Commission (FCC) de EE. UU. ha autorizado a SpaceX a realizar estas pruebas durante 60 días. Por lo tanto, estos dispositivos aún no se utilizan para prestar servicios de Internet comercial a abonados.

StarlinkSpaceXEspacioTecnologíaSatélite
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX encarga equipos por 68 millones de dólares a la empresa británica FiltronicSpaceX encarga equipos por 68 millones de dólares a la empresa británica Filtronic1 octubre 19:51La nave espacial Starship alcanza la órbita por primera vez en la historiaLa nave espacial Starship alcanza la órbita por primera vez en la historia28 septiembre 22:26SpaceX lanzó con éxito nuevos satélites Starlink a la órbitaSpaceX lanzó con éxito nuevos satélites Starlink a la órbita7 septiembre 15:56Ucrania trabaja en la creación de su propio análogo de StarlinkUcrania trabaja en la creación de su propio análogo de StarlinkAyer 15:29SpaceX planea lanzar satélites Starlink V3 a órbita con Starship por primera vezSpaceX planea lanzar satélites Starlink V3 a órbita con Starship por primera vez1 septiembre 13:54Los servicios de inteligencia estadounidenses comienzan a vigilar las ondas de radio desde la órbitaLos servicios de inteligencia estadounidenses comienzan a vigilar las ondas de radio desde la órbita20 agosto 07:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar