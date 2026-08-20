Los servicios de inteligencia estadounidenses comienzan a vigilar las ondas de radio desde la órbita

La Oficina Nacional de Reconocimiento de Estados Unidos (NRO) ha firmado un nuevo contrato con HawkEye 360 para proporcionar datos comerciales de inteligencia sobre radiofrecuencias. Este acuerdo ha llevado a la empresa de una fase de evaluación tecnológica de varios años a una etapa de apoyo operativo a las agencias estadounidenses de inteligencia y defensa. Este paso inaugura una nueva era en la vigilancia espacial y ofrece a las instituciones públicas capacidades tecnológicas avanzadas para afrontar los desafíos mundiales de seguridad y defensa. Así lo informa .

Según ixbt.com, a diferencia de los satélites ópticos tradicionales, los satélites de radiofrecuencia no se limitan a tomar imágenes de la superficie terrestre, sino que están especializados en detectar emisiones electrónicas procedentes de radares, sistemas de comunicación y equipos marítimos. Los datos obtenidos de varios dispositivos permiten localizar con precisión la fuente de una señal y determinar su ubicación geográfica. Esto supone una ventaja importante para rastrear objetos independientemente de obstáculos naturales como las nubes o la oscuridad.

Pequeños grupos en órbita y sus capacidades

Actualmente, HawkEye 360 opera más de treinta pequeños satélites en órbita terrestre baja. Normalmente agrupados en formaciones de tres dispositivos, estos sistemas pueden detectar, clasificar y geolocalizar de forma autónoma las emisiones de radiofrecuencia. La existencia de una red de este tipo permite seguir casi en tiempo real los movimientos de objetos importantes en cualquier parte del mundo.

Este acuerdo se ha firmado en el marco del programa Commercial Radio Frequency Capabilities Augmentation (CRFCA), utilizado por la NRO para ampliar de forma flexible la adquisición de datos comerciales de radiofrecuencia según las misiones en curso. El programa es la continuación lógica de un proyecto de tres etapas iniciado en 2022, cuando la NRO firmó contratos de investigación con seis empresas y puso a prueba sus capacidades mediante modelos y demostraciones orbitales.

Negocio internacional y planes futuros

La empresa está ampliando el suministro de datos necesarios no solo para la seguridad nacional, sino también para misiones civiles y humanitarias. Al mismo tiempo, HawkEye 360 está creciendo rápidamente en el mercado internacional. En particular, sus ingresos internacionales aumentaron considerablemente y ya representan una parte importante de los ingresos trimestrales totales. Además, la empresa consiguió contratos plurianuales para proyectos de guerra electrónica en Europa y con clientes de la región del océano Índico, incluida la Armada india.

Ante el aumento de la demanda, HawkEye 360 planea reducir a 10 minutos el intervalo entre las revisitas de una misma zona y la entrega de datos durante los próximos dos o tres años. Para lograrlo, prevé lanzar satélites adicionales y alojar cargas útiles en otros dispositivos. Esto reforzará aún más su competitividad en los mercados de tecnología espacial e inteligencia de radiofrecuencia.