China lanza una nueva serie de satélites de Internet en órbita baja

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China lanza una nueva serie de satélites de Internet en órbita baja

La industria espacial china ha dado otro paso importante hacia la ampliación de la red mundial de Internet. El país puso con éxito en órbita una nueva serie, la 24.ª, de satélites destinados a formar su sistema de Internet en órbita baja. Este proyecto de gran escala es relevante porque busca proporcionar comunicaciones estables y rápidas en todo el mundo. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según informa Ixbt.com, el lanzamiento de la nueva misión tuvo lugar el 16 de agosto a las 12:10, hora de Pekín. Para cumplir esta importante tarea se eligió un cosmódromo comercial situado en la isla de Hainan, desde cuya plataforma especializada se realizó un despegue exitoso. Todos los dispositivos se separaron correctamente del cohete a la hora prevista y alcanzaron sus órbitas designadas.

Capacidades del cohete Long March-12

El cohete lanzador utilizado en esta misión también merece especial atención desde el punto de vista técnico. Según se ha informado, para el vuelo se eligió un cohete Long March-12 de dos etapas. Este vehículo funciona con una combinación de oxígeno y queroseno como propelentes y despierta gran interés entre los especialistas por sus características técnicas.

Este cohete fue desarrollado especialmente por expertos de la Academia de Tecnología Espacial de Shanghái (SAST). El lanzador destaca por estar profundamente optimizado para transportar cargas útiles comerciales a órbitas bajas y heliosincrónicas. Esto ayudará a reforzar aún más la posición de China en el mercado espacial comercial.

Hacia la ampliación de la red mundial de Internet

Actualmente, las principales potencias mundiales y las empresas privadas trabajan intensamente en la creación de una cobertura global de Internet mediante satélites en órbita baja. El programa chino representa precisamente la ejecución práctica de este objetivo estratégico. Cada lanzamiento exitoso de una nueva serie sienta las bases para ampliar la infraestructura espacial del país.

No obstante, por ahora se mantiene en secreto cuántos satélites integran el 24.º grupo desplegado. El comunicado oficial no revela datos sobre el número exacto de dispositivos. Aun así, la actividad de China en este ámbito indica que la competencia en el mercado de las tecnologías espaciales seguirá intensificándose.

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Abror Shuhratov
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