Astrónomos descubren un planeta de segunda generación a partir de los restos de una estrella muerta

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Astrónomos descubren un planeta de segunda generación a partir de los restos de una estrella muerta

Un grupo internacional de astrónomos ha obtenido las primeras pruebas sólidas de la existencia de un planeta de segunda generación que orbita alrededor de una enana blanca. El hecho de que este objeto espacial haya podido formarse a partir de los escombros de su estrella madre tras su destrucción está despertando un gran interés en la comunidad científica. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

Según la publicación ixbt.com, un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter orbita alrededor de la enana blanca HS 0209+0832, con un periodo orbital de aproximadamente 4,4 días terrestres. Por lo general, los planetas se forman al mismo tiempo que las estrellas a partir de un disco protoplanetario que rodea al astro joven. Sin embargo, en este caso, los científicos proponen un escenario completamente diferente.

Los secretos del nacimiento de un planeta inusual

Los investigadores señalan que este cuerpo celeste apareció después de que la estrella atravesara las últimas etapas de su evolución, expulsara sus capas externas y se convirtiera en una enana blanca. Precisamente por eso los autores lo comparan con el ave fénix de la leyenda, ya que ha vuelto a la «vida» a partir de la materia de una estrella muerta.

La composición química de la atmósfera de la enana blanca sirvió como prueba principal para confirmar esta hipótesis. Se detectó una concentración inusualmente alta de elementos pesados como zinc, cobre y, sobre todo, niobio. Se descubrió que la cantidad de algunos elementos es casi mil veces superior a los niveles observados en el Sol.

Proceso s y evolución estelar

Los elementos pesados identificados están relacionados con el proceso s, una cadena de reacciones nucleares dentro de las estrellas viejas. Estos procesos son especialmente activos en las etapas avanzadas de la evolución estelar, poco antes de la expulsión de las capas externas. Este factor es lo que convirtió la composición química del sistema en un hallazgo importante.

Actualmente, la enana blanca atrae gradualmente materia del gigante gaseoso situado cerca. Este material, que cae en la atmósfera del resto estelar, permite a los astrónomos estudiar la composición química del planeta en proceso de destrucción observando directamente el espectro de la enana blanca.

Observaciones del telescopio de la NASA y el misterio de las estrellas binarias

Para profundizar en el estudio, se realizaron observaciones adicionales con el telescopio espacial TESS de la NASA. Se detectó una periodicidad de aproximadamente 4,4 días en el brillo del sistema, lo que coincide perfectamente con el periodo orbital del objeto alrededor de la enana blanca.

Según los científicos, la formación de un planeta así tras la muerte de una estrella requiere condiciones especiales. Inicialmente, una estrella similar al Sol se convierte en una gigante roja y expulsa una parte importante de su materia. Se supone que HS 0209+0832 formaba parte de un sistema binario. La fuerza gravitatoria de la segunda estrella retuvo parte de la materia expulsada, devolviéndola a una órbita alrededor de la enana blanca, creando así las condiciones para el nacimiento de un nuevo disco y un planeta.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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