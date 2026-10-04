Astrónomos obtienen la primera imagen de una protoplaneta en crecimiento

Por primera vez en la historia, un equipo internacional de astrónomos ha logrado capturar una imagen directa de una protoplaneta en crecimiento, acumulando gas y polvo a su alrededor. El estudio, publicado en The Astrophysical Journal Letters, permitió observar en la práctica procesos que se habían teorizado durante mucho tiempo, marcando un hito en la historia de la planetología. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de ixbt.com, este objeto llamado WISPIT 2b se encuentra a 430 años luz de la Tierra. Su masa es aproximadamente 5 veces mayor que la de Júpiter y orbita alrededor de su estrella anfitriona a una distancia de 57 unidades astronómicas, casi el doble de la distancia de la órbita de Neptuno. Esta imagen única fue obtenida con el complejo de radiotelescopios ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ubicado en el desierto de Atacama, Chile.

Hasta ahora, el proceso de formación planetaria solo se describía mediante modelos teóricos y simulaciones por computadora. Según la teoría científica general, una masa enorme de gas y polvo se comprime formando un disco giratorio, dentro del cual pequeños cuerpos sólidos se adhieren entre sí. Como resultado, se forman planetas de tipo terrestre cerca de la estrella y gigantes gaseosos más lejos. Sin embargo, nadie había podido observar este proceso directamente hasta hoy.

Estructuras del disco protoplanetario y sus misterios

Miriam Benisti, directora del Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania y una de las líderes de la investigación, explicó los procesos observados: «Vemos claramente cómo ambos planetas están dando forma a su entorno. WISPIT 2c creó un vacío, mientras que WISPIT 2b creó una brecha. Alrededor de WISPIT 2b, detectamos remolinos de gas predichos por las simulaciones de interacción disco-planeta, pero nunca antes observados».

En lenguaje científico, los conceptos de vacío y brecha en un disco protoplanetario difieren drásticamente. Un vacío significa que la región está casi totalmente libre de materia; dicha zona fue creada por el compañero WISPIT 2c, con una masa de 8 a 12 veces la de Júpiter, en una órbita de 15 unidades astronómicas. Una brecha es una zona de menor densidad donde queda suficiente material para que la protoplaneta siga creciendo.

La era de las observaciones de alta tecnología

El complejo ALMA logró tal precisión combinando los datos de 66 antenas individuales en un solo interferómetro gigante. Una arquitectura tan compleja permitió examinar detalles inalcanzables para un instrumento aislado, en particular la estructura de los flujos de gas alrededor del objeto. Mediante el método de visualización Doppler, el movimiento del gas se representó en rojo y azul en la imagen.

Cabe recordar que WISPIT 2b fue descubierto en agosto de 2025, mientras que su compañero WISPIT 2c fue identificado en marzo de 2026. Esta imagen, que ilustra directamente el proceso de acreción —uno de los misterios centrales de la formación planetaria, es decir, cómo pequeñas partículas se unen en cuerpos masivos— servirá como una valiosa fuente de datos para validar los modelos teóricos.