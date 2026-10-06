Un planeta de nueva generación nace de las cenizas de una estrella muerta

Un equipo internacional de astrónomos ha obtenido las primeras pruebas de que pueden formarse nuevos planetas alrededor de estrellas similares al Sol después de que estas terminan su ciclo de vida. Este descubrimiento podría cambiar radicalmente las ideas sobre los procesos evolutivos en el universo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación Ixbt.com, el cuerpo celeste identificado no existía antes de la destrucción de la estrella y no experimentó su transición al estado de enana blanca. El nuevo planeta se formó directamente a partir de los materiales que la estrella expulsó al espacio durante la fase final de su vida.

Una nueva página en la evolución estelar

Las estrellas de masa media como el Sol atraviesan una fase de expansión rápida de sus capas externas al final de su evolución. Tras la combustión del helio y otros elementos pesados, dispersan estas capas en el espacio, formando una nebulosa planetaria, mientras que el núcleo restante se convierte en una enana blanca.

Anteriormente, la comunidad científica dudaba de la existencia de cuerpos celestes completos dentro de las nebulosas planetarias. Sin embargo, las observaciones realizadas en los últimos veinte años han demostrado que las enanas blancas son capaces de fragmentar y absorber cuerpos celestes que contienen materiales típicos de los planetas rocosos.

La importancia de la investigación científica

Los últimos estudios amplían significativamente las perspectivas científicas actuales. Los investigadores plantean ahora la cuestión de si pueden aparecer «planetas de segunda generación» completos alrededor de los restos de estrellas muertas.

Según los expertos, no se descarta que tales nuevos mundos puedan formarse a partir de los materiales que nuestro propio Sol expulsará al espacio en el futuro. Esto permite una comprensión más profunda de los procesos de ciclo de la materia en el universo y del renacimiento de los sistemas estelares.