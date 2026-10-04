¿Por qué las estrellas nacen 2,5 veces más lento en el Universo?

Un equipo internacional de astrónomos, dirigido por científicos de la Academia China de las Ciencias, presentó resultados inesperados tras medir a gran escala las reservas de hidrógeno neutro durante los últimos 4.500 millones de años. Según Ixbt.com, la tasa de formación estelar en el Universo ha disminuido aproximadamente 2,5 veces en este periodo, mientras que la densidad del hidrógeno atómico neutro —el «combustible» principal que forma el hidrógeno molecular y, posteriormente, las estrellas— solo ha caído 1,4 veces. Así lo informa Ixbt.com informa .

Para realizar este estudio masivo se utilizaron dos potentes herramientas científicas. La primera es el radiotelescopio FAST, el más grande del mundo con un diámetro de 500 metros, ubicado en la provincia china de Guizhou, que detectó radiación con una longitud de onda de 21 cm. La segunda es el proyecto espectroscópico DESI, que opera en el telescopio Nicholas Mayall en Arizona, Estados Unidos. Juntos, estos instrumentos recopilaron datos de unos 2,5 millones de galaxias, cubriendo un tercio del cielo.

Hay suficiente combustible, pero la «producción» se detiene

Según la hipótesis lógica de la comunidad científica, las estrellas nacen de nubes de hidrógeno molecular frío, que a su vez se forman a partir de hidrógeno neutro. Por lo tanto, el proceso debería haber terminado con el agotamiento de las reservas. Sin embargo, los datos recopilados por los telescopios FAST y DESI contradicen esta ley. A pesar de que las reservas de hidrógeno neutro se han mantenido prácticamente suficientes, el funcionamiento de la fábrica de estrellas se ha ralentizado.

Uno de los líderes del estudio, Xun Gong, destaca que el proceso observado por los científicos abarca la fase de declive en la etapa final del Universo. Los indicadores han estado cayendo desde hace unos 10.000 millones de años, después del «mediodía cósmico», el periodo en el que la formación estelar estaba en su apogeo. No obstante, el desequilibrio entre el hidrógeno neutro disponible y la producción estelar en fuerte descenso requiere una explicación científica.

La importancia del ciclo bariónico

Según los investigadores, las raíces profundas de esta situación se encuentran en el ciclo bariónico. El ciclo bariónico es el proceso de circulación de la materia ordinaria entre las galaxias y el medio intergaláctico. La materia es atraída desde la red cósmica hacia la galaxia, una parte se convierte en estrellas y otra es expulsada mediante explosiones de supernovas y vientos estelares.

Los autores suponen que, a medida que el Universo envejece, el flujo de gas proveniente de la red a gran escala se debilita. Aunque la reserva total de hidrógeno neutro permanece estable, la eficiencia de su conversión en gas molecular disminuye. Como resultado, aunque las reservas aún no se han agotado, el gas ya consumido para las estrellas no se repone y el proceso se estabiliza gradualmente.

Por ahora, los resultados obtenidos no reflejan la historia completa del pasado, sino un momento específico del Universo reciente. El telescopio FAST puede mirar hacia atrás unos 7.200 millones de años, pero el estudio de periodos anteriores requiere análisis profundos en diferentes rangos de frecuencia. Esta investigación servirá como una base sólida para futuros descubrimientos sobre la historia del Universo.