La NASA inicia una nueva etapa en la exploración espacial

La NASA se prepara para llevar a cabo uno de los estudios del cielo más grandes en la historia de la humanidad. El nuevo telescopio espacial de la agencia, llamado Nancy Grace Roman, está diseñado para dar un paso gigante en el estudio de los misterios del universo, incluyendo más de dos mil millones de galaxias. Se espera que este colosal proyecto científico marque un punto de inflexión en la comprensión de la expansión del universo, la naturaleza de la energía oscura y la evolución estelar. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la agencia TASS, la científica del proyecto Julie McEnery destacó que la principal ventaja del nuevo observatorio es su amplio campo de visión. Este telescopio tiene la capacidad de cubrir una porción del cielo aproximadamente cien veces mayor que la del telescopio Hubble en cada momento. Esto aumentará drásticamente la velocidad de las observaciones astronómicas.

La velocidad de exploración del universo aumentará drásticamente

El funcionamiento a alta velocidad del telescopio permitirá realizar estudios a gran escala más de mil veces más rápido. Según los expertos, el Nancy Grace Roman es capaz de realizar en solo un mes un estudio que le tomaría casi cien años al telescopio Hubble. Además, en ese corto período, este instrumento podría registrar hasta veinte mil millones de estrellas a lo largo de la Vía Láctea.

Según las estimaciones de la NASA, se espera que este conjunto de datos se convierta en el catálogo de objetos astronómicos más grande de la historia. El volumen de datos obtenidos será inmensamente grande; para mostrar la imagen completa a resolución completa, se necesitarían más de medio millón de pantallas de televisión en formato 4K.

Misiones científicas y futuras investigaciones

Una de las principales tareas científicas del observatorio es estudiar la historia de la expansión del universo y la formación de sus grandes estructuras. La observación de miles de millones de galaxias permitirá a los científicos investigar con mayor precisión la distribución de la materia y la misteriosa naturaleza de la energía oscura.

Cabe señalar que este moderno observatorio lleva el nombre de la destacada astrónoma estadounidense Nancy Grace Roman, quien desempeñó un papel incomparable en la creación del programa de astronomía espacial de la NASA. Se confía en que el nuevo aparato espacial que lleva su nombre encuentre respuestas a muchos de los enigmas a los que se enfrenta la ciencia moderna.