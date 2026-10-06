Los propietarios de iPhone 18 Pro se quejan de la decoloración de la carcasa

Aunque solo han pasado unas pocas semanas desde que los nuevos smartphones insignia salieron a la venta, han comenzado a surgir los primeros problemas graves. Según informa ixbt.com, los propietarios de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max informan de defectos inesperados en la apariencia externa de sus dispositivos. Así lo informa Ixbt.com informa .

En la red social Reddit, han aparecido fotos que muestran que los smartphones de color Burgundy están perdiendo gradualmente su tono intenso y se están aclarando. Según las observaciones de expertos y usuarios, este fenómeno no se limita solo al tono rojizo, sino que también se registra en algunos dispositivos de color negro.

¿Dónde comienza la decoloración?

Basándose en las fotos publicadas, se puede decir que los cambios visuales aparecen inicialmente en el área que rodea el bloque de la cámara principal. Posteriormente, se indica que la decoloración puede propagarse gradualmente por toda la carcasa de aluminio.

Esta situación recordó a los entusiastas de la tecnología los problemas de los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max lanzados el año pasado. En aquel entonces, los propietarios de las versiones Cosmic Orange y Deep Blue también se quejaron de que la carcasa perdía color bajo la luz solar.

Posibles causas

Actualmente, los usuarios de Internet debaten activamente sobre las causas de este defecto. Una de las principales hipótesis es el efecto negativo de los rayos ultravioleta, ya que los informes sobre la decoloración suelen aparecer después de un uso prolongado del smartphone al aire libre.

Para evitar tales inconvenientes, los usuarios consideran medidas temporales como el uso constante de una funda protectora. Sin embargo, el deterioro de la apariencia de estos costosos smartphones insignia genera quejas legítimas entre los compradores.

Por ahora, Apple no ha emitido una declaración oficial sobre la situación ni ha explicado las causas del problema. El silencio del fabricante alimenta diversas especulaciones entre los usuarios.