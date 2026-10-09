Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 9 de octubre

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Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 9 de octubre

Al 9 de octubre de 2026, los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se han actualizado según las capacidades de almacenamiento y colores. Los dispositivos se ofrecen en variantes eSIM+eSIM y SIM+eSIM.

El iPhone 18 Pro en versión eSIM+eSIM con 256 GB de almacenamiento se vende a un precio promocional de 1579 dólares para el modelo Silver, 1599 dólares para el Glacier, 1589 dólares para el Black y 1599 dólares para el Burgundy.

El iPhone 18 Pro con 512 GB de almacenamiento cuesta 1899 dólares, y la versión de 1 TB cuesta 2899 dólares.

iPhone 18 del Pro Max El modelo de 256 GB Black se ofrece a un precio promocional de 1699 dólares. La versión Silver se vende a 1749 dólares, el Glacier a 1729 dólares y el Burgundy a 1789 dólares.

Con 512 GB de almacenamiento del Pro Max la versión Black cuesta 2049 dólares, Silver 2099 dólares, Glacier 2049 dólares y Burgundy 2149 dólares. El modelo de 1 TB se indica a 2699 dólares.

El iPhone 18 Pro en versión SIM+eSIM con 256 GB se ofrece a 1579 dólares en Silver, 1599 dólares en Glacier, y 1619 dólares en Black y Burgundy. La versión de 512 GB cuesta 1949 dólares, el modelo de 1 TB a 2999 dólares.

iPhone 18 del Pro Max Las versiones de 256 GB Glacier, Black y Silver se venden a 1799 dólares. El modelo Black tiene un precio promocional de 1799 dólares. La versión Burgundy cuesta 1839 dólares.

Para el iPhone 18 Pro Max con 512 GB de almacenamiento, el modelo Black se ofrece a 2179 dólares, Silver a 2299 dólares, Burgundy a 2199 dólares y Glacier a 2299 dólares. La versión de 1 TB cuesta 2699 dólares.

Los precios pueden cambiar diariamente. La información presentada refleja los precios al 9 de octubre de 2026.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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