Problemas de rendimiento detectados en el iPhone 18 Pro debido a iOS 27

Los usuarios de los nuevos flagships de última generación, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, se han enfrentado recientemente a los primeros problemas graves de software. Los materiales de video que circulan por la red plantean dudas sobre la estabilidad de los últimos desarrollos de Apple, ya que se observan ralentizaciones notables en la interfaz del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, un video publicado por el insider @tarunvats33 muestra el proceso de funcionamiento del nuevo iPhone 18 Pro bajo iOS 27. Como se puede ver en las imágenes, la interfaz del dispositivo no responde en ciertas situaciones y se producen retrasos inesperados.

Fallos en la interfaz y quejas de los usuarios

En el video se señala que al navegar por la pantalla de inicio, la pantalla se congela y las interacciones con los widgets y los elementos del Centro de control no siempre funcionan. También se han registrado casos de bloqueo completo de los gestos en la pantalla de bloqueo.

En los comentarios se menciona que estas inconsistencias no se limitan solo al último modelo, sino que también se observan en los dispositivos iPhone 17 del año pasado. Esto indica que el problema no reside en el hardware, sino en la optimización del sistema operativo.

Noticias técnicas y lanzamiento comercial

Recordamos que los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max salieron oficialmente a la venta el 18 de septiembre. Anteriormente, se informó que Apple logró reducir el tamaño de la Dynamic Island gracias a un sensor especial en la esquina de la pantalla.

Desde el primer día de ventas, se realizó un desmontaje analítico del dispositivo. Este proceso confirmó que el smartphone cuenta con una batería de 4056 mAh, además de un módulo de cámara principal ampliado y una nueva cámara de vapor.