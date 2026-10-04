Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre
Al 4 de octubre, se han dado a conocer los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max según las diferentes capacidades de almacenamiento y colores. Los precios varían según las variantes SIM+eSIM y eSIM+eSIM.
El iPhone 18 Pro de 256 GB en versión eSIM+eSIM se ofrece en color Silver a 1579 dólares, en Glacier y Black a 1599 dólares, y en Burgundy a 1649 dólares.
La versión de 512 GB del iPhone 18 Pro se vende a 1899 dólares, y el modelo con 1 TB de almacenamiento a 2899 dólares.
Los colores Black, Silver y Glacier del modelo iPhone 18 Pro Max de 256 GB se ofrecen a 1799 dólares, mientras que la versión Burgundy está a 1889 dólares.
La versión Black del iPhone 18 Pro Max de 512 GB cuesta 2049 dólares, las variantes Silver y Burgundy 2179 dólares, y la versión Glacier 2099 dólares. El modelo de 1 TB se muestra a 2749 dólares.
El iPhone 18 Pro de 256 GB en versión SIM+eSIM se ofrece en color Silver a 1579 dólares, y en Glacier, Black y Burgundy a 1619, 1679 y 1679 dólares respectivamente.
En esta versión, el modelo de 512 GB del iPhone 18 Pro se vende a 1899 dólares, y la versión de 1 TB a 2999 dólares.
La versión Glacier del iPhone 18 Pro Max de 256 GB cuesta 1929 dólares, Black 1919 dólares, Silver 1899 dólares y Burgundy 2029 dólares.
La versión Black del iPhone 18 Pro Max de 512 GB se muestra a 2179 dólares, las variantes Silver y Glacier a 2239 dólares, y la versión Burgundy a 2299 dólares. El modelo de 1 TB cuesta 2749 dólares.
Los precios indicados corresponden al 4 de octubre de 2026. Los precios de mercado pueden cambiar diariamente.
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