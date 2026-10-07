Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 7 de octubre

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Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 7 de octubre

Los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, según las diferentes capacidades de almacenamiento y colores, se han actualizado al 7 de octubre de 2026. Los dispositivos se ofrecen en variantes eSIM+eSIM y SIM+eSIM.

El iPhone 18 Pro en versión eSIM+eSIM con 256 GB de almacenamiento se vende a 1589 $ para el modelo Silver, 1579 $ para el Glacier, 1589 $ para el Black y 1639 $ para el Burgundy.

El precio del iPhone 18 Pro con 512 GB de almacenamiento es de 1899 $, y la versión de 1 TB está marcada en 2899 $.

iPhone 18 Pro Max El modelo de 256 GB Black se ofrece a un precio promocional de 1699 $. La versión Silver cuesta 1749 $, la Glacier 1779 $ y la Burgundy 1799 $.

El iPhone 18 Pro Max en versión de 512 GB se vende a 1999 $ para el Black, 2149 $ para el Silver, 2099 $ para el Glacier y 2149 $ para el Burgundy. El precio del modelo de 1 TB es de 2699 $.

El iPhone 18 Pro en versión SIM+eSIM con 256 GB se ofrece en color Silver a 1579 $, en Glacier a 1589 $, y en colores Black y Burgundy a 1649 $. La versión de 512 GB cuesta 2049 $ y el modelo de 1 TB 2999 $.

La versión de 256 GB Glacier del iPhone 18 Pro Max se vende a 1849 $, el modelo Black a un precio promocional de 1819 $, el Silver a 1829 $ y el Burgundy a 1899 $.

La versión de 512 GB del Pro Max cuesta 2139 $ para el Black, 2199 $ para el Silver, 2149 $ para el Burgundy y 2199 $ para el Glacier. El precio de la versión de 1 TB es de 2699 $.

Los precios pueden cambiar diariamente. La información presentada es válida al 7 de octubre de 2026.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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