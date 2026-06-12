Mistral AI podría atraer nuevas inversiones con una valoración de 20 mil millones de euros

El laboratorio francés Mistral AI está en conversaciones iniciales para recaudar aproximadamente 3 mil millones de euros (3.5 mil millones de dólares). Según Bloomberg, citando fuentes anónimas, se espera que esta ronda de financiación eleve la valoración total de la empresa a 20 mil millones de euros. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Si este acuerdo se concreta, la valoración de la empresa casi se duplicará respecto a los 11.7 mil millones de euros registrados durante la ronda de Serie C del pasado septiembre. Fundada en 2023, Mistral AI es una de las startups líderes en Europa en el campo de la inteligencia artificial, con el objetivo de hacer que las tecnologías avanzadas sean accesibles para todos.

A diferencia de sus competidores estadounidenses, Mistral ha optado por un enfoque más abierto en el desarrollo de la IA. La empresa ofrece algunos de sus grandes modelos de lenguaje con pesos abiertos (open weights), lo que permite a los usuarios adaptar los modelos a sus necesidades. Al mismo tiempo, se ofrecen modelos cerrados para tareas específicas como programación, clonación de voz y reconocimiento de texto.

En un momento en que los países europeos buscan reducir su dependencia de la tecnología estadounidense, Mistral se posiciona como una alternativa segura y "soberana". La empresa está estableciendo un centro de datos cerca de París y ha establecido asociaciones con el ejército francés, el gobierno de Luxemburgo y varias grandes corporaciones europeas.

Sin embargo, Mistral ha recaudado hasta ahora un total de alrededor de 4 mil millones de dólares, lo que es significativamente menor que las inversiones atraídas por gigantes estadounidenses como OpenAI (186 mil millones de dólares) y Anthropic (161.25 mil millones de dólares). Las altas valoraciones de los laboratorios estadounidenses reflejan su ventaja en ingresos, adopción de modelos y demanda corporativa.