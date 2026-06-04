El límite de microcréditos sin garantía para empresas aumentará a 200 millones de sums

Se han anunciado buenas noticias respecto al apoyo a los representantes de pequeñas y medianas empresas en nuestro país y a la creación de un entorno empresarial favorable. El estado está proporcionando un alivio financiero significativo para nuestros compatriotas ansiosos por expandir sus actividades empresariales y lanzar nuevos proyectos. Ahora, los representantes de empresas que llevan a cabo sus operaciones de manera honesta y exitosa pueden obtener fondos sustanciales sin empeñar ninguna propiedad como garantía.

Según la nueva normativa, a partir del 1 de julio de este año el monto máximo de los microcréditos sin garantía otorgados a los empresarios aumentará de los 100 millones de sums actuales a 200 millones de sums .

¿Quién puede beneficiarse de esta oportunidad?

Sin duda, tal conveniencia abre caminos más amplios para los empresarios que sienten su responsabilidad. La nueva norma financiera se aplica a:

Aquellos que anteriormente obtuvieron microcréditos de los bancos y cumplieron sus obligaciones a tiempo;

Representantes del sector con un historial crediticio positivo (feedback) en el sistema bancario.

Este sistema sirve para fortalecer aún más la confianza mutua entre los bancos y los empresarios.

Un paso importante hacia el desarrollo del emprendimiento

La duplicación de este límite está prevista en el marco del «Programa Integral de Apoyo a la Pequeña Empresa» implementado consistentemente en nuestro país. Esta decisión histórica tiene como objetivo ampliar las oportunidades para que los empresarios accedan libre y rápidamente a los recursos financieros necesarios sin complicaciones excesivas, es decir, sin requerir garantías o avales.

Noticia prometedora: Tal asistencia financiera llega en el momento oportuno para nuestros empresarios que quieren llevar su negocio a un nuevo nivel durante la temporada de verano. Sin duda, los fondos sin garantía conducirán a la creación de cientos de nuevos puestos de trabajo y a un aumento en los volúmenes de producción en nuestro país.

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